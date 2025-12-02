Logo
Наташа Беквалац открила детаље из приватног живота: ''Доста ми је свега''

Блиц

02.12.2025

20:52

Наташа Беквалац открила детаље из приватног живота: ''Доста ми је свега''
Фото: Youtube/ screenshot

Пјевачица Наташа Беквалац говорила је о животу и каријери и том приликом истакла да јој тренутно највише прија мир, те је истакла да много пута у животу радила ствари које није жељела, већ су јој само биле наметнуте од стране околине.

Мени је суштински доста свега. Поготово лажног живота и поготово тога што генерално већински дио свог живота, што прво због родитеља па због неких образаца у којима смо били – почела је Наташа и додала:

– Стално се огледаш у очима других људи. И толико тога сам урадила погрешно за себе желећи да удовољим другим људима или сам процијенила да би им се таква више допадала и буквално сам извршавала сопствено рањавање – истакла је она.

“Сада само желим мир”

Ипак, сада наводи, да је ништа не дотиче, већ само гледа своје приоритете и тежи ка миру и спокоју.

– А сада, кроз цијели пут кроз који ме је живот одвео, ја не могу. Ја стварно не могу да размишљам шта ће ко рећи . Јер кад мало боље размислим, највољенија сам била кад сам била најнесрећнија, а кад ми је било супер, била сам највише осуђивана. Тако да сада само желим да се бавим својим послом у миру, потпуно ослобођена, да одгајам своју дјецу – испричала је за ФМ радио.

