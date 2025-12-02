Logo
Њемачка индустрија у проблему

02.12.2025

20:37

Коментари:

1
Њемачка индустрија у проблему

Њемачка производња суочава се са све већим потешкоћама у снабдијевању сировинама.

Несташица чипова погоршава већ тешку ситуацију у индустрији, а несташица је посебно изражена у аутомобилској индустрији, према подацима Ифо института за економска истраживања са сједиштем у Минхену.

илу-струја-03102025

Бања Лука

Сутра без струје неколико насеља и улица у Бањалуци

У недавном истраживању Ифоа, 11.2 одсто анкетираних компанија пријавило је потешкоће у набавци сировина потребних за производњу. У октобру је 5.5 одсто испитаника пријавило такве проблеме.

У аутомобилској индустрији, 27.6 одсто анкетираних компанија пријавило је кашњења у снабдијевању међупроизводима. У октобру је тај удио био мањи од један одсто.

Произвођачи електронских и оптичких производа такође се суочавају са све већим потешкоћама, а удио у овом сегменту повећава се с 10.4 на 17.5 одсто.

чишћење

Савјети

Испробајте овај трик са џогером: Купи прашину боље од усисивача

Слична је ситуација и код произвођача електричне опреме. Овдје је 16 одсто пријавило несташице, што је више од 10 одсто у претходном мјесецу.

Највећи проблеми са снабдијевањем у производњи достигли су врхунац у децембру 2021. Тада је 81.9 одсто компанија било погођено недостатком материјала, подсјетио је Ифо, а преноси "СееБиз".

Њемачка

Коментари (1)
