Њемачка индустрија у проблему

02.12.2025
20:37
Коментари:1
Њемачка производња суочава се са све већим потешкоћама у снабдијевању сировинама.
Несташица чипова погоршава већ тешку ситуацију у индустрији, а несташица је посебно изражена у аутомобилској индустрији, према подацима Ифо института за економска истраживања са сједиштем у Минхену.
У недавном истраживању Ифоа, 11.2 одсто анкетираних компанија пријавило је потешкоће у набавци сировина потребних за производњу. У октобру је 5.5 одсто испитаника пријавило такве проблеме.
У аутомобилској индустрији, 27.6 одсто анкетираних компанија пријавило је кашњења у снабдијевању међупроизводима. У октобру је тај удио био мањи од један одсто.
Произвођачи електронских и оптичких производа такође се суочавају са све већим потешкоћама, а удио у овом сегменту повећава се с 10.4 на 17.5 одсто.
Слична је ситуација и код произвођача електричне опреме. Овдје је 16 одсто пријавило несташице, што је више од 10 одсто у претходном мјесецу.
Највећи проблеми са снабдијевањем у производњи достигли су врхунац у децембру 2021. Тада је 81.9 одсто компанија било погођено недостатком материјала, подсјетио је Ифо, а преноси "СееБиз".
