Испробајте овај трик са џогером: Купи прашину боље од усисивача

Свако поднебље има неке своје животне навике, али Азијаткиње предњаче у својим методама чишћења куће
Примјера ради, Јапанке и Кинескиње традиционално пазе на хигијену сваког ћошка куће. Управо зато, доносимо вам један њихов трик.
Наиме, Кинескиње умјесто скупљања прашине усисивачем имају метод за који кажу да је много бољи, а ево о чему се ради. Углавном, џогер овдје игра главну улогу.
Умјесто усисавања прибјегавају методи која много боље скупља прашину. На џогер навуку најлонске чарапе па тако пребришу цијеле површине, а посебно углове које је увијек најтеже детаљно очистити.
А, ако сте се питали зашто баш чарапе – разлог је врло логичан. Ова врста материјала, најлон, савршено привлачи прашину захваљујући статичком електрицитету. Имају још један неочекиван трик за брисање намјештаја.
Млијеко којем је прошао рок не бацају, већ га сипају на чисту крпу и њиме пребришу дрвени намјештај. На овај начин дрво постаје сјајније.
Проблем непријатног мириса рјешавају тако што неких пола сата од наношења млијека још једном пребришу намјештај мокром крпом.
Изложени експонати по музејима увијек су беспријекорно чисти без трунке прашине. Да ли сте се икад запитали како је то могуће и да ли спремачице нон – стоп држе крпу у рукама и гланцају изложене предмете.
Постоји трик како да се прашина брише буквално једном у 10 дана и да си при томе не скупља дуже вријеме на пребрисаним површинама. Тајну откривају запослени у музејима.
Да бисте беспријекорно обрисали прашину и спријечили њено поновно скупљање, довољно је да у воду додате неколико капи глицерина. Поквасите крпу у тој води и на уобичајен начин пребришите прашину која се неће видјети наредних 10 дана. Глицерин ће освјежити дрвене површине и дати им сјај. Овај трик можете да користите и приликом брисања подова без обзира да ли имате паркет или ламинат.
