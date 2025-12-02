Logo
Лото резултати: Извучени бројеви у 95. колу

Стеван Лулић

02.12.2025

20:16

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

У 95. колу игре Лото није извучена главна премија, такозвана седмица, вриједна 4 милиона и 300 хиљада конвертибиних марака.

Чак четири играча имала су прилику да добију седмицу, а фалили су им бројеви 1, 17, 28, 37. Међутим, ниједан од њих није извучен.

Сахрана / Илустративна фотографија

Србија

Фонд ПИО повећао накнаде за сахране, познато и колико

У игри Лото у 95. колу извучени су бројеви 22, 27, 13, 29, 9, 3 и 34.

У игри Лото плус, вриједној 2.270.000 КМ, извучени су бројеви 11, 21, 24, 32, 29, 10 и 4. Ни у овој игри није извучена премија.

Џокер број у 95. колу гласио је 545445, а премија је износила око 30.000 КМ. Ни Џокер број у овом извлачењу није погођен.

Новац

Друштво

Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике

У додатној шанси, у којој се додјељује пежо 5008, извучен је листић са бројем 01-00805-49-2-25-00075.

Добитни листић уплаћен је у београдском насељу Вождовац.

Лото

lutrija

Лутрија Републике Српске

lutrija RS

Државна Лутрија Србије

