Лото резултати: Извучени бројеви у 95. колу

Аутор:Стеван Лулић
02.12.2025
20:16
Коментари:0
У 95. колу игре Лото није извучена главна премија, такозвана седмица, вриједна 4 милиона и 300 хиљада конвертибиних марака.
Чак четири играча имала су прилику да добију седмицу, а фалили су им бројеви 1, 17, 28, 37. Међутим, ниједан од њих није извучен.
У игри Лото у 95. колу извучени су бројеви 22, 27, 13, 29, 9, 3 и 34.
У игри Лото плус, вриједној 2.270.000 КМ, извучени су бројеви 11, 21, 24, 32, 29, 10 и 4. Ни у овој игри није извучена премија.
Џокер број у 95. колу гласио је 545445, а премија је износила око 30.000 КМ. Ни Џокер број у овом извлачењу није погођен.
У додатној шанси, у којој се додјељује пежо 5008, извучен је листић са бројем 01-00805-49-2-25-00075.
Добитни листић уплаћен је у београдском насељу Вождовац.
