Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

Извор:

Бањалука.цом

02.12.2025

16:37

Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој
Фото: tz.de

Бањалучанин Огњен Марковић (21), који је живио и радио у Минхену, трагично је страдао у саобраћајној несрећи која се догодила у суботу, 29. новембра, у том граду у Њемачкој.

У тренутку несреће с њим је у возилу био и његов брат Владимир, који је задобио тешке повреде и тренутно се налази у веома тешком стању.

Иза Огњена је остала супруга Милица и њихова петнаестомјесечна кћерка. Такође, и други Огњенов брат се суочава са здравственим проблемима.

Због трагедије која је задесила ову породицу, покренута је хуманитарна акција с циљем пружања финансијске помоћи.

Акцију организује манастир Гомионица, а сав прикупљени новац биће уручен породици Марковић. Организатори позивају све људе добре воље да се укључе у прикупљање помоћи и на тај начин пруже подршку породици Марковић у најтежим тренуцима, пише "Бањалука.цом".

За сада је познато да је новац могуће донирати у организационим јединицима ПротеиниСи складиште, складиште Фитнес опреме, администрације, шопови ПротеиниСи и 4Лифе тератана, чији ће представници прикупљени новац доставити организатору акције.

Подсјетимо, Огњен Марковић је поријеклом из Бронзаног Мајдана код Бањалуке, а живио је и радио у Њемачкој.

