Logo
Large banner

У четвртак славимо Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта је строго забрањено радити на овај празник

Извор:

Стил Курир

02.12.2025

16:33

Коментари:

0
У четвртак славимо Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта је строго забрањено радити на овај празник

У четвртак СПЦ и вјерници прослављају велики празник посвећен Богородици, а ријеч је о Ваведењу Пресвете Богородице, моменат када су остарјели родитељи трогодишњу Богородицу одвели у храм.

Ана је, према предањима, Марију родила у седамдесетим годинама уз Божји благослов. Прије него што је остала трудна, Ана и Јоаким су се завјетовали да ће, уколико буду имали потомство, дати своје дијете у храм. Тако је још у својој трећој години Марија уведена у храм у Јерусалиму, гдје ју је на улазу дочекао отац Светог Јована Претече, првосвештеник Захарије.

Вртић, Бијељина

Градови и општине

Радници очекују да ће обавезе бити извршене: Вртић ''Чика Јова Змај'' престаје са штрајком

Он ју је поставио на први од дванаест степеника који су водили у најсветији дио, назван Светиња над светињама. Марија се на остале степенике попела сама, иако је то било тешко и одраслим људима.

То је заправо догађај који 4. децембра прослављамо као Ваведење, односно улазак Пресвете Богородице у храм. Ваведење је и слава манастира Хиландара.

Марија је у храму остала девет година. Пошто су јој у међувремену умрли родитељи, свештеници су одлучили да је удају за 80-годишњег удовца Јосифа, који је већ имао одраслу дјецу.

Тако су, према предању, задовољени строги прописи који не дозвољавају да дјевојка остане дјевица до краја живота, већ је свака морала да се уда. Марија је живјела у Јосифовој кући као што је живјела у храму, тако да је она била прва монахиња - она која је живот завештала Богу.

Она је заиста до краја свог свјетовног живота била Пречиста.

Полиција ФБиХ

Хроника

У стану откривена опрема за фалсификовање докумената

Обичаји који се поштују на Ваведење

Стари обичаји налажу да се овог дана строго светкује, да се дан проведе у молитви и миру, док се многи управо на Ваведење причешћују, пошто празник "пада" у вријеме божићног поста.

Српска православна црква каже да се овог дана може јести риба, јер је то толико велики празник да може у свим ситуацијама да се празнује. Никако није дозвољено да се овај велики празник не пости.

Подијели:

Тагови:

православље

СПЦ

Vavedenje Presvete Bogorodice

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Паре новац

Економија

Ова валута одлази у заборав од 1. јануара

7 ч

0
''Ослобођење Красноармејска - добра основа за рјешавање задатака СВО''

Свијет

''Ослобођење Красноармејска - добра основа за рјешавање задатака СВО''

7 ч

0
Ирена Карић

Хроника

Ирена Карић убила супруга који је малтретирао: Ево колику казну је добила

7 ч

0
Федерика Могерини

Свијет

Ко је ухапшена Федерика Могерини и шта је говорила о Србији

7 ч

0

Више из рубрике

АМС РС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС РС издао упозорење за возаче

8 ч

0
Минић организовао пријем за представнике медијских кућа

Друштво

Минић организовао пријем за представнике медијских кућа

10 ч

0
Власништво над хотелом "Љубиње" пренесено на општину

Друштво

Власништво над хотелом "Љубиње" пренесено на општину

10 ч

0
У четвртак Ваведење Пресвете Богородице: Ово су обичаји које треба испоштовати

Друштво

У четвртак Ваведење Пресвете Богородице: Ово су обичаји које треба испоштовати

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner