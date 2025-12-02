Logo
Ова валута одлази у заборав од 1. јануара

Извор:

Агенције

02.12.2025

16:14

Коментари:

0
Паре новац
Фото: Pixabay

Бугарски лев се од 1. јануара 2026. године брише са листе валута којима се тргује на девизном тржишту.

Извршни одбор Народне банке Србије, донио је Одлуку о измјенама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту, која ступа на снагу 1. јануара 2026. године, а којом се валута Републике Бугарске – бугарски лев – брише с листе валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије.

Одлука о брисању бугарског лева са листе валута којима се тргује на домаћем девизном тржишту донијета је узимајући у обзир улазак Републике Бугарске у зону евра од 1. јануара 2026. године, чиме се њена национална валута замјењује евром.

Ступањем на снагу Одлуке, почев од 1. јануара 2026. године, Народна банка Србије престаће да објављује курс динара према бугарском леву на курсној листи за званични средњи курс динара и курсној листи за девизе.

Бугарска је земља чланица ЕУ од 2007. и прва је балканска земља која би могла да уведе евро након Хрватске 2023.

Бугарске банке такође су потврдиле да ће сви банкомати у земљи од 1. јануара 2026. године исплаћивати евре, чиме званично почиње прелазак земље на заједничку европску валуту.

Тагови:

Бугарска

Evro

