Младић (28) ухапшен због сумње да је користио фалсификоване новчанице

02.12.2025
Управа полиције саопштила је да је ухапсила Никшићанина чији су иницијали А.Ј. /28/, кога сумњичи за фалсификовање новца.
- Ухапшени А.Ј. /28/, како се сумња, извршио кривично дјело тако што је у спортској кладионици у Никшићу, приликом уплате за клађење ставио у оптицај лажну новчаницу у апоену од 20 евра. Два дана након тога је у трговинској радњи у Никшићу, приликом трговине, лажну новчаницу у апоену од 50 евра ставио у оптицај као праву - наводи Управа полиције.
На тај начин овим привредним друштвима причинио је материјалну штету.
- Службеници Одјељења безбједности Никшић пронашли су претресом стана и других просторија које користи ово лице двије новчанице у апоену од по 20 евра, за које се сумња да су фалсификоване те ће оне бити предмет даљег вјештачења - додаје Управа полиције.
Лице А.Ј. ће уз кривичну пријаву бити приведен поступајућем тужиоцу на даљу надлежност у законском року.
