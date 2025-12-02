Logo
Large banner

Младић (28) ухапшен због сумње да је користио фалсификоване новчанице

Извор:

СРНА

02.12.2025

16:01

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Управа полиције саопштила је да је ухапсила Никшићанина чији су иницијали А.Ј. /28/, кога сумњичи за фалсификовање новца.

- Ухапшени А.Ј. /28/, како се сумња, извршио кривично дјело тако што је у спортској кладионици у Никшићу, приликом уплате за клађење ставио у оптицај лажну новчаницу у апоену од 20 евра. Два дана након тога је у трговинској радњи у Никшићу, приликом трговине, лажну новчаницу у апоену од 50 евра ставио у оптицај као праву - наводи Управа полиције.

Норвешка-тунел-02122025

Свијет

Норвешка гради најдужи и најдубљи подводни тунел на свијету

На тај начин овим привредним друштвима причинио је материјалну штету.

- Службеници Одјељења безбједности Никшић пронашли су претресом стана и других просторија које користи ово лице двије новчанице у апоену од по 20 евра, за које се сумња да су фалсификоване те ће оне бити предмет даљег вјештачења - додаје Управа полиције.

marke novac KM

Градови и општине

Пензионери у јануару добијају 100, студенти 500 КМ

Лице А.Ј. ће уз кривичну пријаву бити приведен поступајућем тужиоцу на даљу надлежност у законском року.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Nikšić

falsifikovani novac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Успорава продаја некретнина, очекује се пад цијена квадрата

7 ч

0
Путин: Русија се успјешно носи са спољним притиском на своју економију

Свијет

Путин: Русија се успјешно носи са спољним притиском на своју економију

8 ч

0
АМС РС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС РС издао упозорење за возаче

8 ч

0
Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

Градови и општине

Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

8 ч

0

Више из рубрике

Случај пожара у дискотеци у Кочанима - сви оптужени негирали кривицу

Регион

Случај пожара у дискотеци у Кочанима - сви оптужени негирали кривицу

8 ч

0
Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

Регион

Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

9 ч

0
Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

Регион

Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

12 ч

0
Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор

Регион

Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор

12 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner