Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор

Извор:

Агенције

02.12.2025

11:05

Коментари:

1
Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор
Фото: screenshot

Бивша предсједница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица осуђена је данас на годину и девет мјесеци затвора, а судија Привредног суда Милица Влаховић Милосављевић на шест мјесеци затвора.

То је првостепена пресуда коју је данас изрекао Бранислав Лековић, судија Вишег суда у Подгорици.

Лековић је рекао да је суд несумњиво утврдио да су Меденица и Влаховић Милосављевић извршиле кривично дјело.

Специјални тужилац Вукас Радоњић је у изјави медијима рекао да је задовољан осуђујућом пресудом, али да није задовољан висином казне која је изречена Меденици, јер је тражио да буде осуђена на три године робије.

Судија Лековић је казао да је Меденица подстрекавала Влаховић Милосављевић да изврши кривично дјело.

Меденица није присуствовала изрицању пресуде, а Влаховић Милосављевић јесте.

Оптужницом је представљено да је Влаховић Милосављевић извршила кривично дјело злоупотреба службеног положаја, а Меденица - злоупотреба службеног положаја путем подстрекавања.

Црна Гора

пресуда

Vrhovni sud

Весна Меденица

Коментари (1)
