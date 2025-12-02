Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор

Извор:
Агенције
02.12.2025
11:05
Коментари:1
Бивша предсједница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица осуђена је данас на годину и девет мјесеци затвора, а судија Привредног суда Милица Влаховић Милосављевић на шест мјесеци затвора.
То је првостепена пресуда коју је данас изрекао Бранислав Лековић, судија Вишег суда у Подгорици.
Лековић је рекао да је суд несумњиво утврдио да су Меденица и Влаховић Милосављевић извршиле кривично дјело.
Специјални тужилац Вукас Радоњић је у изјави медијима рекао да је задовољан осуђујућом пресудом, али да није задовољан висином казне која је изречена Меденици, јер је тражио да буде осуђена на три године робије.
Судија Лековић је казао да је Меденица подстрекавала Влаховић Милосављевић да изврши кривично дјело.
Меденица није присуствовала изрицању пресуде, а Влаховић Милосављевић јесте.
Оптужницом је представљено да је Влаховић Милосављевић извршила кривично дјело злоупотреба службеног положаја, а Меденица - злоупотреба службеног положаја путем подстрекавања.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
41
15
33
15
31
15
29
15
28
Тренутно на програму