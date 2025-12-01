Хрватска међу државама са највећом инфлацијом у ЕУ

Извор:
Годишња инфлација на подручју еврозоне у октобру је пала на 2,1 одсто, док је у Хрватској износила четири одсто, показују најновији подаци Еуростата.
Тиме је хрватска инфлација готово дупло већа од просјека еврозоне и међу пет највиших у ЕУ.
Према Еуростату, годишња инфлација у еврозони смањила се са 2,2 одсто у септембру на 2,1 одсто у октобру.
Најниже стопе инфлације забиљежене су на Кипру, у Француској и у Италији, док је инфлација највећа у Румунији, Естонији и Литванији, преносе хрватски медији.
У поређењу са септембром, инфлација је у октобру пала у петнаест држава чланица ЕУ, остала стабилна у три, а порасла у девет земаља.
