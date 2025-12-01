Logo

Три лоше навике које узрокују умор

01.12.2025

21:50

Коментари:

0
Три лоше навике које узрокују умор
Фото: Pexels.com

Ево неколико лоших навика које вас могу исцрпити те савјети како да се ослободите тог умора и поново се осјећате енергично.

Избјегавате вјежбање

Редовно вјежбање је кључно за јачање тијела и побољшање издржљивости, а осим тога позитивно утиче на циркулацију и здравље коже. Само 20 минута тјелесне активности неколико пута седмично може значајно подићи ниво енергије. Умјесто да се излежавате након напорног дана, покушајте се барем присилити на брзи шетњу.

Не уносите довољно текућине

Веома мала дехидрација, попут губитка 2% текућине, може озбиљно смањити ниво ваше енергије. Дехидрација повећава густоћу крви, што омета нормалан рад срца и смањује проток кисика и храњивих твари до мишића и органа. Пијење довољне количине воде током дана може вас значајно оснажити.

Недостатак хране богате жељезом

Низак ниво жељеза може изазвати умор, раздражљивост и пад концентрације. Намирнице попут граха, тофуа, јаја, тамнозеленог поврћа и маслаца од кикирикија богате су жељезом. Препоручује се да их комбинујете с храном богатом витамином Ц, који побољшава апсорпцију жељеза.

Grčka plaža more

Свијет

Ово је најбоље мјесто за пензионере на свијету

Прекомјерно угађање другима може исцрпити вашу енергију и створити осјећај огорчености и фрустрације. Научите рећи “не” кад је то потребно, вјежбајући то у приватном окружењу, као што је ваш дом или аутомобил. Тиме ћете се ослободити стреса и бити у могућности да поставите здравије границе с другима.

Подијели:

Тагови:

umor

здравље

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Први пацијент из Српске, оболио од меланома, ускоро ће проћи дијагностику за лијечење вакцином

Здравље

Први пацијент из Српске, оболио од меланома, ускоро ће проћи дијагностику за лијечење вакцином

2 ч

0
Природни сок који ''враћа у живот'': Опоравите цијели организам уз ове састојке

Здравље

Природни сок који ''враћа у живот'': Опоравите цијели организам уз ове састојке

2 ч

0
Обиљежен Свјетски дан борбе против ХИВ-а

Здравље

Обиљежен Свјетски дан борбе против ХИВ-а

3 ч

0
Ево зашто бисте требали газирана пића у потпуности избацити из употребе

Здравље

Ево зашто бисте требали газирана пића у потпуности избацити из употребе

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner