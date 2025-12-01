Три лоше навике које узрокују умор

01.12.2025
21:50
Коментари:0
Ево неколико лоших навика које вас могу исцрпити те савјети како да се ослободите тог умора и поново се осјећате енергично.
Редовно вјежбање је кључно за јачање тијела и побољшање издржљивости, а осим тога позитивно утиче на циркулацију и здравље коже. Само 20 минута тјелесне активности неколико пута седмично може значајно подићи ниво енергије. Умјесто да се излежавате након напорног дана, покушајте се барем присилити на брзи шетњу.
Веома мала дехидрација, попут губитка 2% текућине, може озбиљно смањити ниво ваше енергије. Дехидрација повећава густоћу крви, што омета нормалан рад срца и смањује проток кисика и храњивих твари до мишића и органа. Пијење довољне количине воде током дана може вас значајно оснажити.
Низак ниво жељеза може изазвати умор, раздражљивост и пад концентрације. Намирнице попут граха, тофуа, јаја, тамнозеленог поврћа и маслаца од кикирикија богате су жељезом. Препоручује се да их комбинујете с храном богатом витамином Ц, који побољшава апсорпцију жељеза.
Прекомјерно угађање другима може исцрпити вашу енергију и створити осјећај огорчености и фрустрације. Научите рећи “не” кад је то потребно, вјежбајући то у приватном окружењу, као што је ваш дом или аутомобил. Тиме ћете се ослободити стреса и бити у могућности да поставите здравије границе с другима.
