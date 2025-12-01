Logo

Први пацијент из Српске, оболио од меланома, ускоро ће проћи дијагностику за лијечење вакцином

Извор:

СРНА

01.12.2025

21:16

Коментари:

Први пацијент из Српске, оболио од меланома, ускоро ће проћи дијагностику за лијечење вакцином
Фото: АТВ

Шеф катедре за патолошку физиологију на Сеченовском универзитету у Москви Сергеј Бољевић изјавио је да ће један пацијент из Републике Српске, оболио од меленома, у наредних седмицу-двије доћи до дијагностике за лијечење вакцином.

Бољевић, који је члан истраживачког тима који ради на развоју револуционарне терапије за лијечење карцинома, појаснио је да се налаз чека три до четири седмице и након тога све иде у Институт "Гамалеја", а вакцина се прави у року од седам дана.

Према његовим ријечима, први пацијент из Србије већ је прошао дијагностику и отпутовао назад за Београд, а јутрос рано стигла је и друга пацијенткиња.

- Она ће сутра пролазити дијагностику и имамо неколико варијанти за трећег пацијента. До Нове године, четири до пет пацијената ће проћи кроз процедуру. Први пацијент је дао узорке, чекамо мјесец дана. Након тога, окупиће се конзилијум да се почне са лијечењем вакцином - изјавио је Бољевић за "РТ Балкан".

Декан Медицинског факултета у Бањалуци Ранко Шкрбић изјавио је да ће пацијент из Републике Српске провести неко вријеме у Русији док му не буду узети узорци ткива и крви, и да се синтетише лијек који би се након десетак дана вратио у организам као обогаћени лимфоцити који би онда требало да сами раде свој посао.

- На тај начин се јача имунски одговор и организам се бори против болести - појаснио је Шкрбић.

Он је навео да ће се, имајући у виду да платни промет са Русијом не функционише на уобичајени начин, морати наћи начин како да се средства уплате за лијечење тог пацијента.

Творац вакцине против меланома је директор Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александар Гинцбург, који је направио и вакцину против рака персонализовану за сваки одређени тумор и сваког одређеног пацијента која се заснива на информационој РНК.

