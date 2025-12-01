Путин примио извјештаје о напредовању на фронту

Извор:
01.12.2025
21:11
Руски предсједник Владимир Путин посјетио је једно од командних мјеста руских оружаних снага, гдје је примио извјештаје о напредовању на фронту у Доњецкој Народној Републици и Харковској области, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Путин је примио извјештаје од начелника Генералштаба Валерија Герсимова о ослобађању градова Покровск и Вовчанск, као и о резултатима офанзивних операција у другим областима", додао је Песков.
Портпарол Кремља рекао је да је командант руске војне групе Исток извијестио Путина о почетку преузимања контроле над Хуљајпољем у Запорошкој области.
