Путин примио извјештаје о напредовању на фронту

Извор:

Агенције

01.12.2025

21:11

Коментари:

0
Путин примио извјештаје о напредовању на фронту
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Руски предсједник Владимир Путин посјетио је једно од командних мјеста руских оружаних снага, гд‌је је примио извјештаје о напредовању на фронту у Доњецкој Народној Републици и Харковској области, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Путин је примио извјештаје од начелника Генералштаба Валерија Герсимова о ослобађању градова Покровск и Вовчанск, као и о резултатима офанзивних операција у другим областима", додао је Песков.

Портпарол Кремља рекао је да је командант руске војне групе Исток извијестио Путина о почетку преузимања контроле над Хуљајпољем у Запорошкој области.

Тагови:

Владимир Путин

Дмитриј Песков

