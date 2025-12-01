Logo

Трампова администрација оптимистична у вези са мировним процесом

Извор:

СРНА

01.12.2025

21:03

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа је веома оптимистична у вези са мировним процесом у Украјини, рекла је портпарол Бијеле куће Каролина Ливит.

Она је рекла да специјални изасланик Стивен Виткоф, државни секретар Марко Рубио и потпредсједник Џејмс Дејвид Ванс "вриједно раде и сви желе да се овај рат заврши".

Ливитова је додала да је Виткоф тренутно на путу за Русију након разговора са украјинским преговарачима да би се састао са руским предсједником Владимиром Путином.

- Што се тиче детаља, пустићу преговараче да преговарају, али ми се осјећамо прилично добро и надамо се да ће се овај рат коначно завршити - рекла је портпарол Бијеле куће.

Она је нагласила да је Трамп јасно ставио до знања да корупција у Украјини не помаже напорима за рјешавање сукоба и да не жели да види злоупотребу новца америчких пореских обвезника.

Тагови:

Доналд Трамп

Русија

Украјина

