Оксфорд прогласио ријеч године: Нови термин који показује моћ интернетског садржаја

01.12.2025

Издавачка кућа Oxford University Press која објављује Оксфордски рјечник, прогласила је за ријеч године израз "мамац за бијес", којим се описује садржај чији циљ је да изнервира кориснике интернета док скролују.

Израз је дефинисан као онлајн садржај који је намјерно креиран да изазове бијес или револт зато што је фрустрирајући, провокативан или увредљив, а циљ је да повећа саобраћај или ангажовање у онлајн простору.

Како је навео издавач, постојање овог термина показује да су људи свјесни тактике онлајн манипулација, као и да се употреба овог израза код корисника у протеклих 12 мјесеци утростручила, преноси Гардијан.

Званичник издавачке куће Оксфорд, Каспер Гретвол, указао је да само постојање овог термина показује да људи све више схватају манипулативне технике које се користе да би се привукла њихова пажња на Интернету.

Он је додао да су раније методе биле фокусиране на изазивање радозналости, док су сада драстично преусмјерене на изазивање емоција као што су бијес и негодовање.

"Овакви изрази не дефинишу само трендове, већ откривају како дигиталне платформе преобликују наше мишљење и понашање", закључио је Гретвол, преноси Тан‌југ.

