Крај године доноси олакшање за три знака: Да ли сте међу њима?

01.12.2025

20:18

Крај године доноси олакшање за три знака: Да ли сте међу њима?
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Чим ретроградни Меркур заврши свој "повратак у прошлост" и крене директно, три хороскопска знака осјетиће невјероватно растерећење, као да им је неко скинуо огроман терет са леђа.

Коначно ће моћи да дишу пуним плућима, да виде јасније и да крену напријед. Ево ко су срећници којима од данас све креће набоље.

шине-воз

Хроника

Тијело у фази распадања пронађено код жељезничке станице

ЛАВ - Повратак самопоуздања и добре енергије

Лавови су током ретроградног Меркура имали утисак да их неко држи на паузи. Помјерене обавезе, људи који касне, пословни хаос и емотивна превирања - све је дјеловало као да се уротило против вас. Али сада креће ваших пет минута! Враћа вам се фокус, креативност расте, добијате јасан одговор на питање које вас је мучило и стиже важно признање или прилика коју сте чекали. Осјећаћете се као да сте опет у свом елементу - храбри, сјајни и непобједиви.

ДЈЕВИЦА - Лакше мисли, мање брига, више реда

Ако је икоме ретроградни Меркур направио ментални хаос, то сте били ви. Неспоразуми, замагљен осјећај реалности, људи који вас не чују, погрешне информације… све што Дјевица презире. Али стиже потпуни преокрет! Долази вам коначно сређивање живота, планова и папира, јасни договори и уговори, рјешење породичног или пословног неспоразума и осјећај олакшања, као да је магла спала са ума. Поново ћете бити најбоља верзија себе – прецизни, паметни и фокусирани.

Авион

Свијет

Русија не планира забрану летова за Венецуелу

ШКОРПИЈА - Буђење снаге и емотивно ослобађање

Шкорпије су ретроградни Меркур доживјеле кроз интензивне емоције и повратак људи из прошлости. Било је напето, тешко и енергетски исцрпљујуће. Сада долази тренутак када се све распетљава. Стижу вам емотивно растерећење, јасне одлуке које вас ослобађају терета, побољшање финансија и неочекивано позитивне вијести од особе од које сте се одавно "одјавили". Поново осјећате своју моћ - дубоку, тиху, магнетну.

Ретроградни Меркур јесте био напоран, али за Лавове, Дјевице и Шкорпије сада почиње период јасноће, равнотеже и напретка. Дишите пуним плућима - Универзум вам отвара врата која су била затворена!

