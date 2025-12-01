Logo

Аутомобил се закуцао у камион, једна особа погинула

Телеграф

01.12.2025

19:50

У тешкој саобраћајној несрећи која се данас догодила на путу Рудна Глава-Мајданпек, једно лице је преминуло а једно је са повредама превезено у болницу у Мајданпеку.

Како се види на снимку, аутомобил се закуцао у камион.

Судар путничког возила и камиона догодио се око 17.15 сати у насељу Беглук.

Саобраћај је на тој дионици обустављен, а увиђај је у току.

