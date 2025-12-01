Серијски силоватељ на слободи: Суд му смањио казну

01.12.2025
17:22
Коментари:0
Дејан Гојковић, бивши војни полицајац из Беле Цркве и један од најопаснијих серијских силоватеља у Београду, изашао је на слободу 26. новембра, након што му је истекла казна затвора од 12 година, потврђено је за "Телегарф.рс".
Гојковић (који је у вријеме извршења дјела имао 36 година) био је оптужен за четири силовања и три покушаја силовања које је починио у околини Мостарске петље у Београду, у периоду између 2010. и 2013. године.
Република Српска
''Назад у Српску: дијаспора као мост будућности'' - циљ повратак Срба из региона
Иако је првостепеном пресудом био осуђен на 18 година затвора, Апелациони суд у Београду је шокантном одлуком смањио казну на 12 година.
У образложењу смањења казне, Апелациони суд је навео да је првостепена казна од 18 година "строжа него што је то са становишта сврхе кажњавања неопходно". Додали су да је казна од 12 година затвора "адекватна тежини извршених кривичних дјела и степену кривице окривљеног као учиниоца, те да ће се њоме постићи сврха кажњавања".
Према информацијама, Гојковићу су током ове године одбијани захтјеви за условни отпуст, али је пуштен на слободу по истеку скраћене казне.
Бивши војни полицајац своје је жртве пресретао на аутобуском стајалишту "Мостар". Није бирао жене, а међу његовим метама биле су све старосне доби, укључујући и малољетнице.
Економија
Слатка чоколада постала горак луксуз: Поскупјела за више од 30 одсто
Када би одабрао жртву, пратио би је до мрачних степеништа или завучених пролаза. Приликом напада, увијек би користио нож како би упозорио жртву да буде тиха, а затим би их приморавао на силовање.
Једна од жртава успјела је да се спаси тако што је почела да вришти, што је манијака натјерало да је пусти.
Гојковића је на крају одао ДНК који је оставио на једној од жртава.
Кључну улогу у хапшењу силоватеља однијеле су храбре београдске полицајке. Оне су, обучене у цивилну одјећу, сваке вечери шетале Мостарском петљом, покушавајући да га намаме у засједу.
Инспекторка Биљана Петров из Трећег одјељења београдске полиције описала је ту ноћ: "Требало је да ми жене са одјељења послужимо као мамац... Распоредили смо се и сатима нијемо посматрали то степениште."
Свијет
Почело суђење Брајану Волшу: ''Пронашао сам Ану мртву у кревету''
Полицајци су знали да Гојковић најприје протрчи поред својих жртава, а затим их сачека на одморишту степеништа које воде ка станици на Газели.
"Изненада је протрчао и зауставио се на одморишту. Инстинктивно сам знала: То је он! Потрчала сам преко коловоза Газеле, прескакала сам аутомобиле...", испричала је Петров, чија је храброст довела до хапшења силоватеља на трамвајској станици.
Једна од Београђанки која је само пуком срећом успјела да му побјегне, описала је свој сусрет са Гојковићем љета 2012. године, када је имала само 19 година.
Градови и општине
Бојић: "Зимска прича" стиже у Трн
"Било је око 19 сати и још увек је био дан, око мене није било људи јер је била недеља поподне. Сишла сам на станици испод Мостарске петље и кренула степеницама горе... У моменту када сам изашла горе, гдје су и трамвајске шине, пјесма на слушалицама ми се завршила и чула сам и осјетила да је неко иза мене и врло нагло се окренула", присјећа се она, наводећи да је страх обузима при помисли да се Гојковић поново налази на слободи.
Хроника
7 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
10 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму