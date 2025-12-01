Logo

Бојић: "Зимска прича" стиже у Трн

Извор:

СРНА

01.12.2025

17:01

Коментари:

0
Фото: ATV

У Лакташима ће поред језера у насељу Трн од четвртка, 4. децембра, свим посјетиоцима бити доступни бројни садржаји организовани поводом новогодишњих празника, у оквиру манифестације "Зимска бајка".

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је Срни да је званично отварање "Зимске приче" 4. децембра, да посјетиоце очекује више од мјесец дана незаборавних тренутака - концерти, представе, гастро вечери, анимације за најмлађе, празнични маркет и мноштво изненађења.

Бојић је додао да ће на отварању манифестације, коју је финансијски подржала Туристичка организација Лакташа кроз градски буџет, бити организовано свечано паљење свјетала и незаборавна атмосфера.

"Грађани ће моћи да прошетају са породицама, да се друже и уживају у празничном амбијенту и гастрономској понуди", рекао је Бојић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао СНС-у побједу на локалним изборима

Он је навео да је град, поред новогодишњих припрема, кићења града, подржао и идеју фирме "Њу лејк инвент центар" из Трна која је на простору бившег ресторана "Језеро" уприличила зимске садржаје за све грађане.

"План је да сваке године одржава ова манифестација и обогаћују садржаји јер сматрамо да је то изузетно добра локација. Људи су навикли да шетају крај језера и сигуран сам да ће бити понуђен низ садржаја за породична уживања", рекао је Бојић.

Он је честитао организаторима, истичући да су посветили и усмјерили значајно вријеме и средства.

"Драго ми је да ће се један такав садржај организовати у нашој локалној заједници", навео је Бојић.

