Познато када се отвара нови гранични прелаз у Градишци

Извор:
СРНА
01.12.2025
15:35
Коментари:0
Отварање новог граничног прелаза Градиша очекује се 11. децембра, речено је Срни у Министарству безбједности у Савјету министара.
Из Министарства су навели да су завршили свој дио посла и да је издато привремено рјешење за отварање новоизграђеног граничног прелаза у Градишци за међународни промет.
"Као и случају граничног прелаза Свилај, ово је привремено рјешење док се не потпише нови уговор о граничном прелазу", појаснили су из Министарства безбједности.
Регион
Скандал у Сплиту: Осванули усташки и нацистички графити, позивају на клање
Из тог ресора су додали да ускоро почиње преговори делегација БиХ и Хрватске о новом уговору о граничним прелазима којим ће трајно бити дефинисана категорија овог, али и других прелаза између двије земље.
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
3 д0
Градови и општине
3 д0
Градови и општине
3 д0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму