Познато када се отвара нови гранични прелаз у Градишци

Извор:

СРНА

01.12.2025

15:35

Фото: АТВ

Отварање новог граничног прелаза Градиша очекује се 11. децембра, речено је Срни у Министарству безбједности у Савјету министара.

Из Министарства су навели да су завршили свој дио посла и да је издато привремено рјешење за отварање новоизграђеног граничног прелаза у Градишци за међународни промет.

"Као и случају граничног прелаза Свилај, ово је привремено рјешење док се не потпише нови уговор о граничном прелазу", појаснили су из Министарства безбједности.

Hrvatska Split

Регион

Скандал у Сплиту: Осванули усташки и нацистички графити, позивају на клање

Из тог ресора су додали да ускоро почиње преговори делегација БиХ и Хрватске о новом уговору о граничним прелазима којим ће трајно бити дефинисана категорија овог, али и других прелаза између двије земље.

Градишка

Гранични прелаз

