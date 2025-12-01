Скандал у Сплиту: Осванули усташки и нацистички графити, позивају на клање

Извор:
У Ријеци је осликан графит са антисемитском поруком написаном на њемачком "Јевреји напоље", а недалеко од њега усташки симбол.
Из Полицијске управе приморско-горанске речено је да је "увиђај у току".
Ријеч је о поруци која је током нацистичког периода кориштена као један од истакнутих слогана мржње, а из полиције су навели да су запримили дојаву и да је на мјесту догађаја утврђено постојање графита "непримјереног садржаја", преносе хрватски медији.
Раније данас је сплитска полиција саопштила да су четири млађа лица - један осамнаестогодишњак и тројица малољетника, пријављена због исписивања графита и симбола непримјереног садржаја на подручју Сплита и Солина.
Усташки симбол уз поруку мржње према мигрантима исписан је поред основне школе у центру Сплита, а на зиду је исписана порука "Ој хрватска мати немој туговати мигранте ћемо клати", уз усташки симбол.
На терену Фудбалског клуба "Солин" освануо је нацистички симбол - свастика, што је изазвало осуде локалних власти, а случај је пријављен полицији.
