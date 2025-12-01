Пет грешака које могу да униште парфем

Извор:
Прави парфем може да поправи расположење, да призове успомене и очара околину.
Међутим, чак и најскупљи и најквалитетнији мирис може да изгуби чар ако се наноси погрешно.
Многи га користе без размишљања, а неке навике које људи сматрају "паметним триковим" заправо могу да униште ноте парфема и скрате његову трајност.
Ево пет најчешћих грешака које треба избегавати.
Једна од најчешћих грешака је прскање парфема на ручне зглобове и њихово трљање један о други. Овај потез заправо оштећује молекуле парфема и "распада" ноте прије него што стигну да се развију на кожи. Боља опција је да парфем једноставно прскате и оставите да се природно упије.
Иако може дјеловати практично, парфем на тканини не траје дуже него на кожи. Напротив, може оставити флеке и промијенити мирис јер се мијеша са детерџентом или материјалом. Кожа остаје најбоља подлога, јер топлота тела активира и развија све ноте парфема.
Наношење парфема на шаке, рамена или друга изложена мјеста током љета може убрзати разградњу мириса. Сунчева свјетлост и топлота уништавају молекуле парфема, посебно цвјетне и цитрусне ноте. Боља мјеста су унутрашња страна лактова, иза кољена или грудни дио - топла кожа, али заштићена од директног сунца.
Дијелови тела склони знојењу, попут пазуха, могу потпуно промијенити мирис парфема. Он тада губи равнотежу и постаје преинтензиван или непријатан.
Парфеми се "сударају" са другим јаким мирисима. Ако нанесете парфем одмах након лосиона или креме, његова арома може да се промијени и изгуби свој карактер. Идеално је сачекати да се производи за његу потпуно упију. Ако сте у журби, бирајте неутралне креме без мириса.
Уз ове једноставне савјете, ваш парфем ће трајати дуже и увијек мирисати савршено, остављајући оно право утисак који желите, преноси Она.
