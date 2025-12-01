Logo

Пет грешака које могу да униште парфем

Она

01.12.2025

15:16

Фото: Pixabay

Прави парфем може да поправи расположење, да призове успомене и очара околину.

Међутим, чак и најскупљи и најквалитетнији мирис може да изгуби чар ако се наноси погрешно.

Многи га користе без размишљања, а неке навике које људи сматрају "паметним триковим" заправо могу да униште ноте парфема и скрате његову трајност.

Ево пет најчешћих грешака које треба избегавати.

1. Не трљајте зглобове након наношења парфема

Једна од најчешћих грешака је прскање парфема на ручне зглобове и њихово трљање један о други. Овај потез заправо оштећује молекуле парфема и "распада" ноте прије него што стигну да се развију на кожи. Боља опција је да парфем једноставно прскате и оставите да се природно упије.

2. Не прскајте парфем директно на од‌јећу

Иако може д‌јеловати практично, парфем на тканини не траје дуже него на кожи. Напротив, може оставити флеке и промијенити мирис јер се мијеша са детерџентом или материјалом. Кожа остаје најбоља подлога, јер топлота тела активира и развија све ноте парфема.

3. Избјегавајте сунчана мјеста на тијелу

Наношење парфема на шаке, рамена или друга изложена мјеста током љета може убрзати разградњу мириса. Сунчева свјетлост и топлота уништавају молекуле парфема, посебно цвјетне и цитрусне ноте. Боља мјеста су унутрашња страна лактова, иза кољена или грудни дио - топла кожа, али заштићена од директног сунца.

4. Немојте парфем наносити на знојна мјеста

Дијелови тела склони знојењу, попут пазуха, могу потпуно промијенити мирис парфема. Он тада губи равнотежу и постаје преинтензиван или непријатан.

5. Сачекајте послије лосиона или креме са јаким мирисом

Парфеми се "сударају" са другим јаким мирисима. Ако нанесете парфем одмах након лосиона или креме, његова арома може да се промијени и изгуби свој карактер. Идеално је сачекати да се производи за његу потпуно упију. Ако сте у журби, бирајте неутралне креме без мириса.

Уз ове једноставне савјете, ваш парфем ће трајати дуже и увијек мирисати савршено, остављајући оно право утисак који желите, преноси Она.

