Овај трик ће пуњеним паприкама дати богатији и пунији укус

30.11.2025

12:26

Овај трик ће пуњеним паприкама дати богатији и пунији укус

Ако желите да ваш омиљени домаћи специјалитет буде још бољи, доносимо једноставан трик који ће пуњеним паприкама дати богатији и пунији укус.

Пуњене паприке се углавном припремају на сличан начин, али неколико малих додатака може потпуно промијенити резултат.

Пуњене паприке спадају међу најједноставнија и најомиљенија јела у домаћој кухињи. Обично се пуне комбинацијом мљевеног меса и рижом. Ипак, да би паприке биле још сочније и ароматичније, након што их поредате у шерпу, прелијте их с мало воде.

Савјети

Најтраженији намаз ове зиме: Рецепт за домаћу посну паштету

Затим помијешајте 200 мл павлаке и 100 г парадајз пиреа, па тај сос сипајте преко паприка. Ова комбинација даје јелу кремасту структуру и лагану киселкасту ноту која наглашава укус меса.

Ако волите пикантнија јела, слободно додајте и ваш омиљени љути зачин - паприке ће добити додатну топлину и још израженији мирис, преноси Кликс.

