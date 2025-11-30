Овај трик ће пуњеним паприкама дати богатији и пунији укус

30.11.2025
12:26
Коментари:0
Ако желите да ваш омиљени домаћи специјалитет буде још бољи, доносимо једноставан трик који ће пуњеним паприкама дати богатији и пунији укус.
Пуњене паприке се углавном припремају на сличан начин, али неколико малих додатака може потпуно промијенити резултат.
Пуњене паприке спадају међу најједноставнија и најомиљенија јела у домаћој кухињи. Обично се пуне комбинацијом мљевеног меса и рижом. Ипак, да би паприке биле још сочније и ароматичније, након што их поредате у шерпу, прелијте их с мало воде.
Савјети
Најтраженији намаз ове зиме: Рецепт за домаћу посну паштету
Затим помијешајте 200 мл павлаке и 100 г парадајз пиреа, па тај сос сипајте преко паприка. Ова комбинација даје јелу кремасту структуру и лагану киселкасту ноту која наглашава укус меса.
Ако волите пикантнија јела, слободно додајте и ваш омиљени љути зачин - паприке ће добити додатну топлину и још израженији мирис, преноси Кликс.
Савјети
1 седм0
Савјети
1 седм0
Занимљивости
2 д0
Савјети
1 седм0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму