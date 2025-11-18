Рецепт за посну сарму на Аранђеловдан: Толико је укусна да ће гости бити одушевљени

18.11.2025
Како ове године Аранђеловдан "пада" у петак, требало би да трпеза буде посна.
То не значи да ће ђаконије које ћете изнијети пред госте бити једноличне, напротив. Уз мало маште, биће то права рапсодија боја, укуса и текстура. Чорбе са поврћем, специјалитети од рибе, бундева, намази, разна јела на уљу, све ће то одушевити госте, а и ми имамо један сјајан приједлог посна сарма.
Већ од саме помисли на сарму, једно од омиљених јела на овим просторима, многима ће потећи вода на уста. Класична се прави са месом, као што знате, али у вријеме када не би требало да се “мрсимо” на сцену ступа још један специјалитет – посна сарма. И то она традиционална, на начин на који су је спремале наше баке. Идеална за предстојећи Аранђеловдан.
Овај сјајан рецепт за посну сарму преносимо са Инстаграм странице мамита_дане_и_јодзе, а ауторка је, уз детаљну припрему, дала и неколико објашњења која ће вам сигурно бити од користи, преноси Блиц жена.
Састојци за тридесетак сарми:
-6 главица црног лука
4 шаргарепе
300-350 гр пиринча
уље
со, бибер, вегета, алева паприка
листови киселог купуса
Како је ауторка рецепта напоменула, лук и шаргарепу за посну сарму никад не сијече на сјецку, већ ручно, да би сарма била растресита кад се скува. “Не додајем ни сојине мрвице, пшеницу, орахе, туњевину…”
Припрема:
Лук исјећи на ситно (не пуно) и динстати на уљу, потом додати исецкану шаргарепу и наставити динстање око 10 минута. Додати пропрани пиринач, промијешати да се сједини и зачинити алевом паприком, сољу, вегетом, бибером.
Припремљену долму (надјев) скинути са шпорета да се прохлади. Кашиком захватати и на сваки лист киселог купуса у средњи дио ставити долму. Преклопити са страна и уролати. Савијену сарму прекрити листовима купуса и поклопити тежим тањиром (да се приликом кувања не би дизала).
Крчкати на средњој температури. Ја кувам на шпорету и увијек шерпу одигнем од табле са жицом, да не буде директно у контакту – на тај начин избјегавам прскање и не може да загори – објаснила је Драгица Марковић, ауторка рецепта.
