Заборавите млијеко и воду: Ово је тајна најмекших палачинки

Извор:
Пинк
17.11.2025
18:04
Коментари:0
Ако желите најмекше палачинке које се топе у устима, рјешење је једноставно и налази се у свакој продавници.
Умјесто млијека или обичне воде, додајте киселу воду у смјесу за палачинке. Мјехурићи из минералне воде стварају лагану структуру и дају палачинкама ону прозрачну мекоћу коју не можете добити на други начин.
У чинији разбијте 2 јаја. Додајте 200 г брашна, шећер по укусу и прстохват соли.
Умјесто млијека, сипајте киселу воду – око 250 мл.
Убаците 3 кашике уља и добро умутите.
Ако желите још мекше палачинке, додајте кашику јогурта или киселе павлаке у смјесу. Комбинација са киселом водом даје савршен баланс.
