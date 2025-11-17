Logo
Заборавите млијеко и воду: Ово је тајна најмекших палачинки

Пинк

17.11.2025

18:04

Заборавите млијеко и воду: Ово је тајна најмекших палачинки

Ако желите најмекше палачинке које се топе у устима, рјешење је једноставно и налази се у свакој продавници.

Умјесто млијека или обичне воде, додајте киселу воду у смјесу за палачинке. Мјехурићи из минералне воде стварају лагану структуру и дају палачинкама ону прозрачну мекоћу коју не можете добити на други начин.

Ако желите још мекше палачинке, додајте кашику јогурта или киселе павлаке у смјесу. Комбинација са киселом водом даје савршен баланс.

