Погледајте лице Зеленског када је Трамп хвалио Путина

АТВ

29.12.2025

08:21

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједници Володимир Зеленски и Доналд Трамп састали су се на Флориди, у резиденцији бившег америчког предсједника, гдје су готово три сата разговарали иза затворених врата. Након састанка, двојица лидера изашла су пред новинаре уз поруку да је остварен велики помак у разговорима о окончању рата у Украјини.

Како су истакли, чак 90 одсто мировног плана већ је усаглашено, што су оцијенили као значајан корак ка стабилизацији региона.

Трамп о улози Русије у обнови Украјине

Током обраћања медијима, Доналд Трамп је изнио и своје виђење будуће улоге Русије у периоду након рата. На питање новинара да ли би Москва требало да сноси дио одговорности у финансијској обнови ратом разорене Украјине, Трамп је дао одговор који је изазвао бројне реакције.

- Путин жели да Украјина успје. Они ће помагати. Русија жели да види успјех Украјине - рекао је Трамп, а онда се камера окренула ка Зеленском.

Реакција Зеленског запалила мреже

Камере су у том тренутку ухватиле и лице Володимира Зеленског, а његова реакција није прошла незапажено. Снимак је за свега неколико сати постао виралан на друштвеној мрежи X, уз хиљаде прегледа и реакција широм свијета.

Володимир Зеленски

Украјина

Владимир Путин

Доналд Трамп

