Погледајте лице Зеленског када је Трамп хвалио Путина

Извор:
АТВ
29.12.2025
08:21
Коментари:0
Предсједници Володимир Зеленски и Доналд Трамп састали су се на Флориди, у резиденцији бившег америчког предсједника, гдје су готово три сата разговарали иза затворених врата. Након састанка, двојица лидера изашла су пред новинаре уз поруку да је остварен велики помак у разговорима о окончању рата у Украјини.
Како су истакли, чак 90 одсто мировног плана већ је усаглашено, што су оцијенили као значајан корак ка стабилизацији региона.
Током обраћања медијима, Доналд Трамп је изнио и своје виђење будуће улоге Русије у периоду након рата. На питање новинара да ли би Москва требало да сноси дио одговорности у финансијској обнови ратом разорене Украјине, Трамп је дао одговор који је изазвао бројне реакције.
- Путин жели да Украјина успје. Они ће помагати. Русија жели да види успјех Украјине - рекао је Трамп, а онда се камера окренула ка Зеленском.
Trump: — Clash Report (@clashreport) December 28, 2025
Russia wants to see Ukraine succeed. It sounds a little strange.
Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding. pic.twitter.com/tiBk5lB0nz
Камере су у том тренутку ухватиле и лице Володимира Зеленског, а његова реакција није прошла незапажено. Снимак је за свега неколико сати постао виралан на друштвеној мрежи X, уз хиљаде прегледа и реакција широм свијета.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
12
38
12
27
12
17
12
14
12
13
Тренутно на програму