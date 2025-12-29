Зеленски: Спремни смо за мир

29.12.2025
07:03
Украјински предсједник Володомир Зеленски захвалио се америчком предсједнику Доналду Трампу на топлом дочеку и садржајној дискусији.
"Причали смо о свим аспектима плана од 20 тачака. О многим тачкама смо се готово потпуно сложили", рекао је Зеленски.
Истакао је да су безбједносне гаранције кључне и о њима су се у потпуности сложили.
"Сложили смо се да ће се наши тимови у наредним седмицама састати како бисмо финализирали овај план. Украјина је спремна за мир", рекао је Зеленски.
Трамп: Рат у Украјини би могао да се заврши за неколико недјеља
Поручио је Трампу да је добродошао у Украјину. Трамп је на позив одговорио условно.
Нисам сигуран да би то било заиста нужно, али ако би помогло спасити 25.000 живота мјесечно или што год то било, свакако бих био спреман то учинити", закључио је.
Новинари су Зеленског питали за став о питању Донбаса на шта је казао да је јасно да се по том питању не слажу с Русијом и да Украјина мора поштовати земљу, народ и територију коју контролише.
