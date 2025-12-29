Logo
Зеленски: Спремни смо за мир

29.12.2025

07:03

Зеленски: Спремни смо за мир
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Украјински предсједник Володомир Зеленски захвалио се америчком предсједнику Доналду Трампу на топлом дочеку и садржајној дискусији.

"Причали смо о свим аспектима плана од 20 тачака. О многим тачкама смо се готово потпуно сложили", рекао је Зеленски.

Истакао је да су безбједносне гаранције кључне и о њима су се у потпуности сложили.

"Сложили смо се да ће се наши тимови у наредним седмицама састати како бисмо финализирали овај план. Украјина је спремна за мир", рекао је Зеленски.

Трамп Зеленски

Свијет

Трамп: Рат у Украјини би могао да се заврши за неколико недјеља

Поручио је Трампу да је добродошао у Украјину. Трамп је на позив одговорио условно.

Нисам сигуран да би то било заиста нужно, али ако би помогло спасити 25.000 живота мјесечно или што год то било, свакако бих био спреман то учинити", закључио је.

Новинари су Зеленског питали за став о питању Донбаса на шта је казао да је јасно да се по том питању не слажу с Русијом и да Украјина мора поштовати земљу, народ и територију коју контролише.

Володимир Зеленски

