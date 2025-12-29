Logo
Тешка несрећа код Жепча: Ауто слетио с недовршеног надвожњака

Извор:

Аваз

29.12.2025

06:57

Тешка несрећа код Жепча: Ауто слетио с недовршеног надвожњака
Фото: Printscreen/GSS

У мјесту Доња Голубиња код Жепча догодила се саобраћајна несрећа у којој је путничко возило слетјело с недовршеног надвожњака, потврђено је из надлежних служби.

У акцији спашавања учествовали су припадници Горске службе спашавања Жепче, заједно с екипама Хитне медицинске помоћи и полиције.

Полицијска управа Жепче затражила је у 19:25 сати техничку помоћ од ГСС-а након дојаве о саобраћајној несрећи која се догодила насупрот наплатних кућица, на завршетку недовршеног дијела аутопута.

На лице мјеста одмах је упућено 15 припадника ГСС-а Жепче, који су заједно с осталим службама приступили извлачењу унесрећеног возача.

туча кошарка

Кошарка

Овакав скандал кошарка не памти! Радиле песнице на терену, једна особа задобила повреду главе

- До унесрећене особе први су стигли локални мјештани, који су брзом реакцијом и великом пожртвованошћу обавили највећи дио посла на мјесту несреће. Припадници ГСС-а су потом пружили помоћ у сигурном транспорту унесрећене особе, која је предана екипи Хитне медицинске помоћи Жепче на даље медицинско збрињавање - саопћено је из Горске службе спашавања.

За сада нема званичних информација о степену повреда возача, а околности несреће биће предмет даље полицијске истраге.

Коментари (0)
