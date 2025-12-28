Објављен снимак хапшења крвника који је избо баку

28.12.2025
17:43
Коментари:1
Полицијски службеници ПУ за град Београд идентификовали су и ухапсили Т. К. (44) због постојања основа сумње да је јуче, 27.децембра, у Новом Београду извршио кривично дјело тешко убиство у покушају над шездесетосмогодишњом женом која је била у друштву трогодишњег унука.
Осумњичени је јуче око 13 часова у холу зграде оштећеној жени задао више убодних рана ножем задавши јој том приликом тешке повреде опасне по живот, након чега јој је отео торбу и удаљио са мјеста догађаја.
Хроника
Ово је Тихомир Крстић (44): Монструм који је баку избо ножем пред унуком
Т. К. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду, преноси Телеграф.рс.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч2
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч0
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
53
19
41
19
35
Тренутно на програму