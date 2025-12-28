Logo
Објављен снимак хапшења крвника који је избо баку

28.12.2025

17:43

Објављен снимак хапшења крвника који је избо баку
Фото: screenshot / X

Полицијски службеници ПУ за град Београд идентификовали су и ухапсили Т. К. (44) због постојања основа сумње да је јуче, 27.децембра, у Новом Београду извршио кривично дјело тешко убиство у покушају над шездесетосмогодишњом женом која је била у друштву трогодишњег унука.

Осумњичени је јуче око 13 часова у холу зграде оштећеној жени задао више убодних рана ножем задавши јој том приликом тешке повреде опасне по живот, након чега јој је отео торбу и удаљио са мјеста догађаја.

Тихомир Крстић

Хроника

Ово је Тихомир Крстић (44): Монструм који је баку избо ножем пред унуком

Т. К. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду, преноси Телеграф.рс.

