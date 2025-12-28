Ово је Тихомир Крстић (44): Монструм који је баку избо ножем пред унуком

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова, у муњевитој акцији, ставили су лисице на руке Тихомир Крстић (44), човјеку чије је име од јуче синоним за безумље и суровост.
Ухапшен је у Раковици у Улици Пилота Михајила Петровића.
Он се сумњичи да је због једне торбе, усред дана, зверски избо С. Ћ. (67) наочиглед њеног трогодишњег унука.
Све је почело у Булевару Арсенија Чарнојевића 199, у мирном дијелу Новог Београда. С. Ћ. се враћала из шетње са унуком, не слутећи да је предатор прати у стопу. Чим су закорачили у мрачни пролаз степеништа, услиједио је мучки напад с леђа.
Док је дијете вриштало од ужаса, нападач није показао ни трунку милости. Од силине првог ударца, бака је пала, ударила главом о бетон и задобила прелом карлице. Док је лежала непомична, монструм је наставио да је мрцвари ножем како би јој истргао торбу. Наша екипа, која је прва ушла у зграду, затекла је степениште натопљено крвљу, језив подсјетник на борбу једне жене за живот.
Детаљи повреда који су јутрос стигли из Ургентног центра потврђују да је Крстић поступао са несхватљивом агресијом. Према званичним подацима, несрећна жена је задобила чак седам убодних рана, а свака од њих била је потенцијално смртоносна.
Међутим, оно што је запрепастило и најискусније истражитеље јесте сила којом је нападач замахивао. С. Ћ. су констатовани преломи лопатице и ребара настали директно од убода и удараца. Незванично, сјечиво ножа се поломило током напада, а дебља зимска јакна коју је жртва носила једини је разлог зашто оштрица није продрла још дубље у срце и плућа.
Након злочина, нападач је побјегао ка Звездари, гдје је синоћ примјећен у сивом дуксу и црном прслуку. Полиција је одмах активирала све ресурсе, а грађани су путем друштвених мрежа и дојава помогли у реконструкцији путање бјега.
Драма је кулминирала у Шуматовачкој улици на Врачару. Интервентна јединица 92 блокирала је читав кварт, сумњајући да се бјегунац сакрио у једној од напуштених кућа. Око јутра, Крстић је сатјеран у ћошак и приведен без могућности да пружи отпор.
Комшије из зграде 199 и даље не могу да дођу к себи.
„Звучало је као да се дјеца јуре, а онда је кренуло то језиво запомагање. Изашла сам и видјела њу како седи у локви крви, а дијете је само стајало поред ње, потпуно занемело. Могла сам то бити ја, прошла сам туда десет минута раније“, прича потресена станарка за Телеграф.
Један од комшија се чак и сукобио са разбојником у ходнику, али је овај, с торбом у рукама, успио да излети из зграде и нестане у правцу ауто-пута.
С. Ћ. се и даље налази у критичном, али стабилном стању, док се љекари боре са компликацијама изазваним пнеумотораксом. Трогодишњи дјечак, једини свједок овог звјерства, под сталним је надзором психолога. Траума коју је преживио, гледајући како му "чика касапи баку", оставиће неизбрисиве ожиљке.
Крстић се терети за - Покушај тешког убиства из користољубља на свиреп начин и Разбојништво.
За ова дјела, уз отежавајуће околности напада на старо лице пред дјететом, осумњиченом пријети вишедеценијска казна затвора. Одређено му је задржавање до 48 сати, након чега ће бити приведен надлежном тужилаштву.
