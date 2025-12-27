Logo
Објављен снимак напада на жену (67)! Избодена пред унуком

Извор:

Телеграф

27.12.2025

17:33

Коментари:

0
Објављен снимак напада на жену (67)! Избодена пред унуком
Фото: Printscreen/Instagram

Полицијски службеници Полицијске управе за град Београд, интензивно трагају за особом са фотографије која је на територији општине Нови Београд извршила кривично дјело разбојништво.

Несрећна жена С. Ћ. (67) која је нападнута и избодена ножем, у тренутку напада била је са унуком који је враћала кући из паркића.

Како је Telegraf.rs први писао, жена је била у приземљу зграде када јој је непознати нападач пришао са леђа и задао јој више убодних рана по тијелу, а затим јој отео торбу коју је имала код себе. Свему је присуствовало мало дијете које је несрећна жена водила за руку ка кући.

Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на лице мјеста, а несрећна жена је превезена у Ургентни центар гдје су јој љекари констатовали тешке тјелесне повреде у виду убодне ране врата, рамена и грудног коша.

- Жена је у тешком стању, али је ситуација могла бити много гора да није носила зимску јакну. У тренутку напада враћала се са унуком из паркића, а дијете је све видјело - испричао је за Telegraf.rs извор близак истрази.

Читав крај је под опсадом полиције јер је, како Telegraf.rs сазнаје, нападач побјегао у непознатом правцу, а у току је интензивна потрага за њим.

Подсјетимо, напад се догодио нешто послије 13 часова на Новом Београду, када је за сада непознат мушкарац пришао С. Ћ. са леђа и нанио јој више убодних рана на тијелу.

Арсеније Коновалев

Свијет

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

Комшије несрећне жене су у шоку, како су рекли за Telegraf.rs ништа нису чули док нису видјели више патрола полиције.

- Не могу да вјерујем шта се више дешава, напад усред бијела дана. Да неко тако хладнокрвно избоде жену... страшно - изјавио је у невјерици један комшија за Telegraf.rs.

Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, је у току.

