Језиво! Кремирано погрешно тијело

Извор:
СРНА
27.12.2025
17:05
Тијело погрешне особе кремирано је у Универзитетској болници "Краљице Елизабете" у Глазгову због чега је покренута истрага, а одговорни суспендовани, преноси "Би-Би-Си".
Особље мртвачнице предало је погребницима погрешно обиљежено тијело, а Управа Универзитетске болнице "Краљица Елизабета" у Глазгову, највеће шкотске болнице, извинила се породицама због овог пропуста.
Из Националне здравствене службе региона Глазгова и Клајда, која управља болницом, потврдили су да је покренута истрага о инциденту који се догодио у новембру.
Као узрок су навели људску грешку, при чему је болница признала да нису испоштоване процедуре за идентификацију и означавање тијела прије предаје из мртвачнице.
Универзитетска болница "Краљица Елизабета" већ је предмет истраге, која је покренута због низа инфекција и забринутости око система за воду и вентилацију, које су се појавиле недуго након што је болница изграђена 2015. године.
