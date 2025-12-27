Logo
Језиво! Кремирано погрешно тијело

Извор:

СРНА

27.12.2025

17:05

Коментари:

0
Језиво! Кремирано погрешно тијело

Тијело погрешне особе кремирано је у Универзитетској болници "Краљице Елизабете" у Глазгову због чега је покренута истрага, а одговорни суспендовани, преноси "Би-Би-Си".

Особље мртвачнице предало је погребницима погрешно обиљежено тијело, а Управа Универзитетске болнице "Краљица Елизабета" у Глазгову, највеће шкотске болнице, извинила се породицама због овог пропуста.

Из Националне здравствене службе региона Глазгова и Клајда, која управља болницом, потврдили су да је покренута истрага о инциденту који се догодио у новембру.

Као узрок су навели људску грешку, при чему је болница признала да нису испоштоване процедуре за идентификацију и означавање тијела прије предаје из мртвачнице.

Арсеније Коновалев

Свијет

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

Универзитетска болница "Краљица Елизабета" већ је предмет истраге, која је покренута због низа инфекција и забринутости око система за воду и вентилацију, које су се појавиле недуго након што је болница изграђена 2015. године.

