Балканско првенство у каратеу: Пејић освојио злато

Извор:
АТВ
27.02.2026
18:19
Коментари:0
Лука Пејић освојио је златну медаљу на Балканском првенству у Бањалуци.
Он је у дворани Борик остварио велики успјех. До злата је дошао побједом против Ахмет Јигита Малићија из Турске.
Претходно је нанизао четири побједе, а овај успјех спада у ред највећих Лукиних остварења. Злато је освојио у категорији до 75 килограма.
"Пресрећан сам, ово је велика ствар. Треба ми још времена да ми се слегну емоције. Посебно ми је драго што сам ово направио у свом граду", рекао је Пејић.
