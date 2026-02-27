Logo
Балканско првенство у каратеу: Пејић освојио злато

Извор:

АТВ

27.02.2026

18:19

Балканско првенство у каратеу: Пејић освојио злато

Лука Пејић освојио је златну медаљу на Балканском првенству у Бањалуци.

Он је у дворани Борик остварио велики успјех. До злата је дошао побједом против Ахмет Јигита Малићија из Турске.

Претходно је нанизао четири побједе, а овај успјех спада у ред највећих Лукиних остварења. Злато је освојио у категорији до 75 килограма.

"Пресрећан сам, ово је велика ствар. Треба ми још времена да ми се слегну емоције. Посебно ми је драго што сам ово направио у свом граду", рекао је Пејић.

