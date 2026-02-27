Експлозија у Теслићу: Шта су показали показали први резултати истраге?

Извор:
Око пола осам јутрос у Теслићу се зачула експлозија. На сву срећу, повријеђених није било. Направа је експлодирала на путу који је удаљен на око 300 метара од куће Славена Јелића, предсједника теслићког парламента.
Први резултати истраге показују да је активирана након што је Јелић преко ње прешао аутомобилом.
"Након проласка комшијске куће осјетио сам јаку експлозију која се чула до града. Након што сам прошао и оставио сина у школи јер је школа близу видио сам одређене ствари на лицу мјеста гдје сам одмах позвао комшију", рекао је предсједник Скупштине града Теслића Славен Јелић.
А онда и полицију. Материјалне штете није било. Јелић сматра да је ово политички мотивисан напад. А у Теслићу данас јединствен став и власти и опозиције – осуђују сваки вид насиља и надлежне позивају да испитају овај случај.
"Ако су наводи тачни ми најоштрије осуђујемо сваки облик насиља. И молимо институције да утврде чињенично стање и обавијесте јавност о истом", казао је предсједник Клуба одборника СНСД-а у СГ Теслић Радислав Ђурић.
"Ја се искрено надам да полиција ради свој посао да органи тужилаштва и јавног реда и мира раде свој посао и да су урадили онај дио посла који су требали", додао је предсједник Клуба одборника СДС-а у СГ Теслић Стојан Смиљанић .
"Сад сам то чуо овдје. Као сваки нормалан човјек осуђујем сваки вид насиља. Али морам искрено да кажем позивам контролне органе да ураде свој дио посла. Тамо гдје се дијели новац, гдје неко узео од некога новац, није провео оно што је требао провести увијек ће доћи до таквих проблема. Мислим да је крајње вријеме да контролни органи истраже све", рекао је одборник СПС-а у СГ Теслић Драгутин Шкребић.
Да се све истражи очекује и градоначелник Теслића. Милан Миличевић са својим сарадницима осудио је напад на Јелића.
"Нажалост, морамо то назвати правим именом ово је покушај убиства. Срећом, није се то догодило. Није било повријеђених, није било ни тежих ствари. Надамо се да је ово крај линије зла", казао је градоначелник Теслића Милан Миличевић.
А шта се заправо данас догодило у Теслићу показаће истрага. Увиђај је извршила криминалистичка полиција Полицијске управе Добој. У току је рад на утврђивању свих околности овог случаја.
