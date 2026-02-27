Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

Извор:
Осам повријеђених са тешким респираторним компликацијама до сада је довезено у Општу болницу Брчко након пожара у Фабрици намјештаја "Ализино" у насељу Буквик, рекао је портпарол "Здравственог центра Брчко" Салих Ибрахимовић.
Према његовим ријечима, сви довезени су збринути и прикључени на кисеоник и налазе се ван животне опасности.
Гори фабрика намјештаја у Брчком, има повријеђених
У поподневним часовима у Фабрици намјештаја "Ализино" избио је пожар који је захватио највећи дио овог погона.
На лицу мјеста, ватрогасци са десетак возила још се боре са ватреном стихијом.
