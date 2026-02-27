Logo
Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

Извор:

СРНА

27.02.2026

17:16

Коментари:

0
Пожар у фабрици у Брчком
Фото: Срна

Осам повријеђених са тешким респираторним компликацијама до сада је довезено у Општу болницу Брчко након пожара у Фабрици намјештаја "Ализино" у насељу Буквик, рекао је портпарол "Здравственог центра Брчко" Салих Ибрахимовић.

Према његовим ријечима, сви довезени су збринути и прикључени на кисеоник и налазе се ван животне опасности.

Пожар у Брчком

Хроника

Гори фабрика намјештаја у Брчком, има повријеђених

У поподневним часовима у Фабрици намјештаја "Ализино" избио је пожар који је захватио највећи дио овог погона.

На лицу мјеста, ватрогасци са десетак возила још се боре са ватреном стихијом.

