ФК Борац прославио вијек постојања

Легенде које су обиљежиле најсјајније моменте клупске историје, данашњи асови, шампиони БиХ који су креирали Борчев највећи европски успјех.
Сви они окупили су се под сводовима Банског двора, поводом прославе великог јубилеја.
У дугој историји Борац је претурио свашта преко својих леђа. Од великих побједа до болних пораза који су оставили ожиљке. Велики јубилеј клуб је дочекао као шампион БиХ.
Борац би у наредном периоду могао да добије и нови дом. Ријечи о изградњи стадиона испуниле су салу Банског двора.
Не блиједи сјећање на Младена Жижовића. Све што је урадио за Борац остаће заувијек у памћењу свих којима су црвена и плава боја близу срца. Постхумно признање примио је његов син Лука.
Награђени лауреати су легенде, Пелц, Киме Марјановић, Момо Спасојевић и покојни Нено Гавриловић, потом чланови генерације освајача Купа Југославије - Шпица, Билбија, Липовац, Дургутовић, Матејић и Малбашић. Такође, лауреати су Дарко Љубојевић, Оливер Јандрић, Марко Максимовић, Владо Јагодић, Срђан Граховац, Стојан Врањеш, Борис Распудић. Признање за 100. рођендан добио је и некадашњи предсједник Бањалучана Жељко Копања, а исто је примио његов син Невен Копања.
