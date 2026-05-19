Нема разлога за страх од епидемије еболе и хантавируса у Српској

Аутор:Теодора Беговић
Свјетска здравствена организација прогласила је епидемију еболе и ванредну ситуацију јавног здравља од међународног значаја. Прогласила је упозорење и због хантавируса. Ово је међу грађанима изазвало страх и питање да ли ће поново доћи до пандемије.
За грађане Српске, нема бојазни од вируса. Хантавирус који постоји на нашим просторима је узрочник мишије грознице и „напада“ бубреге, а преноси се са животиње на човјека. Хантавирус који се појавио на, сада већ познатом, крузеру изазива други сој вируса који „напада“ плућа и другачије се преноси. Ова врста вируса није специфична за наше подручје и грађани немају разлога за страх од епидемије или пандемије, истичу љекари.
"Три пацијента су преминула, а десет се разбољело на крузеру који је био у Аргентини и Чилеу, а на тим подручјима постоје хеморагичне грознице које изазива андивирус (сој Хантавируса). То је једини сој тог вируса који се преноси са човјека на човјека. Због тога је било упозорење СЗО на опрез. Међутим, шанса да тај вирус дође на наше подручје, конкретно Републику Српску, је минимална", рекла је начелник Клинике за заразне болести на УКЦ-у Републике Српске Антонија Верхаз.
Ебола је ријетко обољење, чија је стопа смртности преко 90 одсто. Преноси се блиским контактом са зараженом особом или животињом. Специфична је за Афричке земље, а на нашим просторима би тешко опстала. Љекари истичу да су минималне шансе да код нас дође до епидемије, чак и да се појави неки издвојен случај.
"Нема мјеста паници. Наше здравствене службе знају шта треба да раде, у смислу праћења таквих стања, путника који долазе из ризичних подручја у којима се болест јавила. Ризик да се ебола појави на нашим просторима је изразито низак, али увијек постоји могућност да се појави неки импортовани случај, али се код нас још увијек није десио ниједан", истакла је епидемиолог у Дому здравља Бањалука Дијана Симић.
Свјетска здравствена организација подузела је превентивне и противепидемијске мјере како би спријечила ширење ових обољења. Грађанима се савјетује да, уколико планирају путовање ван граница Европе, прво провјере да ли је безбједно и распитају се у конзулату амбасаде државе у коју планирају путовање.
