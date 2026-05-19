Српско страдање остаће заувијек запамћено - порука Свечане академије Меморијалног центра

Највећа база снимљених свједочанстава о страдању српског народа на простору бивше Југославије, која има хиљаду и пет стотина снимљених свједочанстава, отворена је на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске у Бањалуци.
База је један од главних националних пројеката у области културе памћења који има потенцијал да постане кључна референтна тачка за научна истраживања, образовне процесе и јавну употребу историјског знања, чуло се на отварању.
Велибор Костадиновић дао је свој живот за вјеру и отаџбину српску, син првенац Душана Костадиновића који се емотивом пјесмом обратио свим присутнима.
"У рефрену једне своје пјесме замолио сам преблагог Господа, а он је услишио моју молитву када сам замолио – `О преблаги Боже, подари ми разум, да могу за њих писати и бдјети, да душе њихове никад нису саме. Помози Господе, помози пресвети", рекао је отац погинулог борца Војске Републике Српске Душан Костадиновић.
Српско страдање остаће заувијек запамћено, у темеље Републике Српске положено је 23.659 живота војника.
"Свијет не може разумјети Балкан, ако не разумије српско искуство, не може праведно говорити о нашим просторима ако не чује српска свједочанства и не може имати цјеловиту слику прошлости ако се њен један важан дио потискује, поједностављује и представља као стереотипе", поручио је окупљенима директор Меморијалног центра Денис Бојић.
"Многи су се тада питали да ли је могуће поново отварати ране, да ли ће људи моћи поново да говоре, јер чињеница је говорити о боли значи поново проживјети бол", казала је предсједник Републичке организације потпрдица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.
Предсједник Српске истиче да је Меморијални центар мјесто гдје ће остати истина сачувана за будуће генерације.
"Свједочанства која су сабрана у бази Меморијалног центра нису само архивска грађа, него су глас српског народа, оног његовог дијела који је највише страдао, али није нестао", нагласио је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Циљ пројекта јесте системско документовање историјских страдања српског народа, нагласио је лидер СНСД-а
"Нисам оклијевао да подржим формирање Меморијалног центра Републике Српске и захвалан сам директору овога центра Денису Бојићу и његовим сарадницима за предан рад, те породицама страдалих који су смогли снагу да поново свједоче о страхотама које су доживјели у посљедњем рату", истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Са посебном захвалношћу требамо посматрати ентузијазам младих који су одлучили да отварајући врата прошлости утвари отворе и врата будућности", изјавила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Влада ће пружити увијек подршку оваквим пројектима, истиче премијер.
"Ово што ради Меморијални центар и сви ми заједно, у камен клешемо истину и историју", додао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Своју историју смо стварали главама и крвљу, а сузама пишемо будућност тако што нећемо да заборавимо и нећемо да се предамо. Ми смо потомци народа који је претекао, није потучен, ни поклан. Надјачао је фашисте, усташе и муџахедине и све који су хтјели да нас одавде избришу. Све нас заједно чува Република Српска", рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
База Меморијалног центра обухвата свједочанства са простора Републике Српске, БиХ, Србије, нарочито са територије Косова и Метохије, некадашње Републике Српске Крајине и Хрватске, као и свједочанства о геноциду над Србима у НДХ током Другог свјетског рата.
