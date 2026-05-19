Logo
Large banner

Српско страдање остаће заувијек запамћено - порука Свечане академије Меморијалног центра

Аутор:

АТВ
19.05.2026 19:39

Коментари:

0
Српско страдање остаће заувијек запамћено - порука Свечане академије Меморијалног центра
Фото: ATV

Највећа база снимљених свједочанстава о страдању српског народа на простору бивше Југославије, која има хиљаду и пет стотина снимљених свједочанстава, отворена је на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске у Бањалуци.

База је један од главних националних пројеката у области културе памћења који има потенцијал да постане кључна референтна тачка за научна истраживања, образовне процесе и јавну употребу историјског знања, чуло се на отварању.

Велибор Костадиновић дао је свој живот за вјеру и отаџбину српску, син првенац Душана Костадиновића који се емотивом пјесмом обратио свим присутнима.

"У рефрену једне своје пјесме замолио сам преблагог Господа, а он је услишио моју молитву када сам замолио – `О преблаги Боже, подари ми разум, да могу за њих писати и бдјети, да душе њихове никад нису саме. Помози Господе, помози пресвети", рекао је отац погинулог борца Војске Републике Српске Душан Костадиновић.

Српско страдање остаће заувијек запамћено, у темеље Републике Српске положено је 23.659 живота војника.

"Свијет не може разумјети Балкан, ако не разумије српско искуство, не може праведно говорити о нашим просторима ако не чује српска свједочанства и не може имати цјеловиту слику прошлости ако се њен један важан дио потискује, поједностављује и представља као стереотипе", поручио је окупљенима директор Меморијалног центра Денис Бојић.

"Многи су се тада питали да ли је могуће поново отварати ране, да ли ће људи моћи поново да говоре, јер чињеница је говорити о боли значи поново проживјети бол", казала је предсједник Републичке организације потпрдица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.

Предсједник Српске истиче да је Меморијални центар мјесто гдје ће остати истина сачувана за будуће генерације.

"Свједочанства која су сабрана у бази Меморијалног центра нису само архивска грађа, него су глас српског народа, оног његовог дијела који је највише страдао, али није нестао", нагласио је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Циљ пројекта јесте системско документовање историјских страдања српског народа, нагласио је лидер СНСД-а

"Нисам оклијевао да подржим формирање Меморијалног центра Републике Српске и захвалан сам директору овога центра Денису Бојићу и његовим сарадницима за предан рад, те породицама страдалих који су смогли снагу да поново свједоче о страхотама које су доживјели у посљедњем рату", истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Са посебном захвалношћу требамо посматрати ентузијазам младих који су одлучили да отварајући врата прошлости утвари отворе и врата будућности", изјавила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Влада ће пружити увијек подршку оваквим пројектима, истиче премијер.

"Ово што ради Меморијални центар и сви ми заједно, у камен клешемо истину и историју", додао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Своју историју смо стварали главама и крвљу, а сузама пишемо будућност тако што нећемо да заборавимо и нећемо да се предамо. Ми смо потомци народа који је претекао, није потучен, ни поклан. Надјачао је фашисте, усташе и муџахедине и све који су хтјели да нас одавде избришу. Све нас заједно чува Република Српска", рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

База Меморијалног центра обухвата свједочанства са простора Републике Српске, БиХ, Србије, нарочито са територије Косова и Метохије, некадашње Републике Српске Крајине и Хрватске, као и свједочанства о геноциду над Србима у НДХ током Другог свјетског рата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Меморијални центар Српске

Одбрамбено отаџбински рат

Денис Бојић

Милорад Додик

Саво Минић

Исидора Граорац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Камион налијепљен на мапу БиХ, на којој је осликан гранични прелаз.

БиХ

Шта би било да није привремено отворен нови гранични прелаз Градишка?

3 ч

0
Вађење крви из прста

Наука и технологија

Руски научници развили нови крвни тест за рано откривање рака материце

3 ч

0
Обрушио се Савски мост на граничном прелазу Градишка, постављена жута трака.

БиХ

АТВ у Градишци: На граничном прелазу нестварна слика - дијелови моста, жута трака и багери

3 ч

0
Нови гранични прелаз Градишка.

БиХ

Прва возила прелазе преко новог Граничног прелаза у Градишци

3 ч

2

Више из рубрике

Вечерас је у Добоју стотину младих из овог града потписало приступницу СНСД-у, а том чину је присуствовао и лидер те странке Милорад Додик.

Република Српска

Стотину младих приступило СНСД-у

4 ч

8
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Гасовод "Источна интерконекција" је национални пројекат

4 ч

4
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: Aпелујем на одговорне да до сутра отворе нови гранични прелаз

5 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

Република Српска

Додик: Важно систематско документовање страдања Срба

6 ч

0

  • Најновије

22

12

Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

22

07

Илон Маск изгубио битку против ОпенАИ

21

59

Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

21

48

Сабор СПЦ забринут за опстанак српског народа на Косову и Метохији

21

44

Борац освојио Куп Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner