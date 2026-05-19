Минић: Гасовод "Источна интерконекција" је национални пројекат

Аутор:АТВ
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да Република Српска не одустаје од гасовода "Источна интерконекција", који је национални пројекат, те назвао спекулацијама тврдње да је дошло до прекида тог пројекта.
Минић је истакао да Република Српска има одличну сарадњу са новом америчком администрацијом, као и са Русијом.
"Када је ријеч о Источној интерконекцији то је национални пројекат и наравно да нисмо одустали од тога", рекао је Минић током расправе у Народној скупштини о Приједлогу закона о посебном поступку експропријације ради изградње магистралног гасовода Шепак – Нови Град и ауто-пута Гламочани – Бањалука – Млиништа.
Када је ријеч о изградњи ауто-путева, Минић је рекао да ће у наредном периоду бити видљиво какве ће све инвестиције Република Српска имати.
"Видјећете ускоро какве ћемо инвестиције имати и какве ће нове технологије бити примијењене", рекао је Минић.
Он сматра да немају везе са памећу тврдње појединих представника опозиције да је за неотварање новог моста у Градишци крив СНСД.
"Добро знамо ко кочи пуштање у рад тог моста, док појединци из опозиције то стављају СНСД-у на терет. Изгледа да смо кренули са преурањеном изборном кампањом", рекао је Минић.
Он сматра неприхватљивим и да за све пројекте које је власт урадила, представници опозиције тврде да је то њихова заслуга, ако их сматрају добрим.
"Причате о материнском додатку који смо већ ставили у план развоја Републике Српске. Тако све оно што се уради, а вама се свиђа, ви изађете и кажете `то је захваљујући нама`", рекао је Минић, преноси Срна.
