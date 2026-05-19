Драма у Бразилу: Проглашен мртвим, па пронађен жив у погребном предузећу

19.05.2026 18:35

Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Алвесово тијело пребачено је у погребно предузеће гдје је особље спровело стандардне процедуре након смрти и почело да га припрема за посљедњи испраћај.

Особље је убрзо открило да Алвес заправо и даље показује знаке живота, након чега су очајнички покушали да га реанимирају.

Жаклин Брођато технички надзорник медицинске његе у погребном предузећу, изјавила је:

„Наше погребно особље је извршило пренос тијела као стандардну процедуру."

„Када су стигли у лабораторију и ставили га на сто, примјетили су необичне покрете у предјелу стомака и нису били сигурни да ли је у питању дисање. У првом тренутку, када смо схватили да постоје витални знаци, једина мисао нам је била да га спасимо."

„Зато сам пружила прву помоћ, покушавајући да му ослободим дисајне путеве док не стигне хитна помоћ."

„Све се одиграло веома брзо – када су стигли, љекар је одмах почео са седацијом и интубацијом како би могао да буде превезен у здравствену установу.“

Алвес је хитно превезен у болницу у Президенте Прудентеу, у Бразилу, гдје се и даље налази од јуче. Члан породице је рекао:

„Моја тетка је отишла кући да припреми папирологију и одјећу коју је мој дједа требало да носи на бдењу."

„Када су стигли тамо, мојој тетки и рођаку је кашњење дјеловало чудно."

„Тада је мом рођаку речено да је одведен у погребно предузеће ради припреме тијела, а када су стигли тамо, у погребном предузећу су примјетили виталне знаке – дисао је и помјерао се.“

Полиција је обавијештена и случај је регистровала као „непружање помоћи“, док име љекара који је прогласио Алвеса мртвим нису објавили.

Алвес, који живи у Емилианополису, и даље је интубиран на одјељењу интензивне његе у тешком, али стабилном стању.

Адвокат његове породице, Карлос Алберто, рекао је:

"Према ријечима љекара из болнице у којој се господин Жураси тренутно лијечи, ова ситуација је можда погоршала његово стање због његових година и времена које је провео без одговарајуће његе и лијечења.“

Првобитна болница у Президенте Бернардесу саопштила је да ће покренути интерну истрагу о инциденту и да је „на располагању за сва неопходна појашњења“.

Ово се догодило у исто вријеме када је један старији пилот пронађен жив више од 24 сата након ужасне несреће

За Алтевир Едшона, старог 72 године, страховало се да је мртав након што је његов мали авион пао са неба изнад густе шуме у близини Белема, у северном Бразилу.

Лешинар се сударио са једном од елиса Алтевировог моторног авиона, што је довело до тога да се летјелица стрмоглави на земљу. Пилота нигдје није било након што је олупина авиона пронађена, па су надлежни покренули бесомучну потрагу.

Касније је пронађен на више од три миље удаљености, док су из Бразилских ваздухопловних снага саопштили да се несрећа истражује, преноси Курир.

