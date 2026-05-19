Logo
Large banner

Трамп: Могућ још један велики ударац Техерану

Аутор:

АТВ
19.05.2026 17:58

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп говори док обилази изградњу балске дворане испред Бијеле куће, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би САД могле извести још један велики напад на Иран, али да коначна одлука још није донесена.

"Можда ћемо морати да им задамо још један велики ударац. Још нисам сигуран", рекао је Трамп новинарима.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Гасовод "Источна интерконекција" је национални пројекат

Он је најавио да ће се удар десити вјероватно у петак, 22. маја, или почетком сљедеће седмице.

"Говоримо о ограниченом временском периоду, јер не можемо дозволити да добију ново нуклеарно оружје", навео је Трамп.

илу-чекић

Свијет

Избола комшиницу и смрскала јој главу чекићем: Стравичан злочин у Шкотској добио судски епилог

Он је додао да је јуче био "на сат времена од наредбе за напад на Иран".

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Техеран

Иран најновије вијести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крупни план жене у превеликим фармеркама које симболизују губитак тежине у студијском окружењу.

Савјети

Напитак од 2 састојка смањује апетит и убрзава варење: Раван стомак за само 21 дан

4 ч

0
Више бањалучких улица сутра остаје без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

4 ч

0
Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

Свијет

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

4 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

5 ч

0

Више из рубрике

Чекић на столу поред осталог алата.

Свијет

Избола комшиницу и смрскала јој главу чекићем: Стравичан злочин у Шкотској добио судски епилог

4 ч

0
Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

Свијет

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

4 ч

0
ф-15 авион

Свијет

НАТО авион оборио дрон у Естонији: Стигао из Украјине?

5 ч

0
Урушена зграда у њемачком граду Герлицу.

Свијет

Драма у Њемачкој: Зграда нестала у секунди, страхује се да има затрпаних

5 ч

0

  • Најновије

22

12

Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

22

07

Илон Маск изгубио битку против ОпенАИ

21

59

Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

21

48

Сабор СПЦ забринут за опстанак српског народа на Косову и Метохији

21

44

Борац освојио Куп Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner