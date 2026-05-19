Трамп: Могућ још један велики ударац Техерану

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би САД могле извести још један велики напад на Иран, али да коначна одлука још није донесена.
"Можда ћемо морати да им задамо још један велики ударац. Још нисам сигуран", рекао је Трамп новинарима.
Он је најавио да ће се удар десити вјероватно у петак, 22. маја, или почетком сљедеће седмице.
"Говоримо о ограниченом временском периоду, јер не можемо дозволити да добију ново нуклеарно оружје", навео је Трамп.
Он је додао да је јуче био "на сат времена од наредбе за напад на Иран".
(СРНА)
