НАТО авион оборио дрон у Естонији: Стигао из Украјине?

Војни авион НАТО-а оборио је данас дрон у ваздушном простору Естоније, за који се вјерује да је лансиран из Украјине, саопштио је естонски министар одбране Хано Певкур.
У изјави за портал Делфи њуз, Певкур је навео да се ради о још једном у низу случајева нарушавања ваздушног простора земаља које се граниче с Русијом, преноси Ројтерс.
Од марта је, како се наводи, више украјинских војних дронова ушло у ваздушни простор чланица НАТО-а, укључујући Финску, Летонију, Литванију и Естонију.
Све наведене земље имају границу с Русијом, а влада Летоније је прошле седмице поднијела оставку због начина поступања у сличним ситуацијама.
Из сједишта НАТО-а за сада није стигао одговор на упит Ројтерса за коментар.
