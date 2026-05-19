НАТО авион оборио дрон у Естонији: Стигао из Украјине?

19.05.2026 17:09

Фото: Phyllis Lilienthal/Pexels

Војни авион НАТО-а оборио је данас дрон у ваздушном простору Естоније, за који се вјерује да је лансиран из Украјине, саопштио је естонски министар одбране Хано Певкур.

У изјави за портал Делфи њуз, Певкур је навео да се ради о још једном у низу случајева нарушавања ваздушног простора земаља које се граниче с Русијом, преноси Ројтерс.

Од марта је, како се наводи, више украјинских војних дронова ушло у ваздушни простор чланица НАТО-а, укључујући Финску, Летонију, Литванију и Естонију.

Све наведене земље имају границу с Русијом, а влада Летоније је прошле седмице поднијела оставку због начина поступања у сличним ситуацијама.

Из сједишта НАТО-а за сада није стигао одговор на упит Ројтерса за коментар.

