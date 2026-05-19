Жена остала без 64.000 евра: Мислила да се удаје за Трамповог сина

19.05.2026 19:33

Фото: Unsplash

Једна 53-годишња жена постала је жртва интернет преваре након што је повјеровала да је у вези са Бароном Трампом, сином америчког предсједника Доналда Трампа.

Контактирала ју је особа која се на друштвеним мрежама представљала као Барон Трамп, након чега је почела да шаље новац преваранту, увјерена да гради заједничку будућност и да ће добити дио насљедства.

Прича доспјела у јавност преко Редита

Цијели случај доспио је у јавност након објаве на платформи Редит, у подфоруму р/легаладвице, гдје је корисник под надимком Awkward_Steak_2512 затражио правни савјет.

Он је навео да долази из Њујорка и да им је мајка недавно открила како је у емотивној вези.

Како тврди, породица је била изненађена јер жена није била у вези више од 20 година. Она је тврдила да је у контакту са Бароном Трампом, који ју је наводно лично контактирао.

Иако је раније била свјесна интернет превара, увјерена је да се у овом случају ради о „провјереном“ профилу са фотографијама.

Обећавао богатство и брак

Када ју је породица питала да ли јој је „Барон“ тражио новац, у почетку је избјегавала директан одговор. Касније је рекла да јој је обећано да ће бити укључена у његов тестамент.

„Почела је говорити како ћемо се обогатити када се вјенчају, а када сам је притиснуо, признала је да ју је тражио ‘само’ 75.000 долара (око 64.000 евра) као позајмицу јер му је сав новац наводно везан у дионицама“, написао је аутор објаве.

Додао је и да јој је обећано да ће новац бити враћен са каматама за неколико седмица, као и да ће се ускоро лично упознати.

Према објави, жена је већ уплатила око 13.000 долара у биткоинима и планирала је да пошаље још новца.

Породица забринута

Аутор објаве тврди да његова мајка нема дијагностиковане когнитивне поремећаје, али да је емотивно рањива због лоших искустава и дугогодишње жеље за везом.

Објава је убрзо постала вирална и прикупила хиљаде коментара, а многи корисници упозорили су да старије особе често постају мете софистицираних интернет превара.

„Моја мајка је насјела на сличну превару, иако је иначе врло способна… Преваранти циљају на најјаче људске емоције“, написао је један корисник.

Други су упозорили да људи који постану жртве преваре често одбијају да прихвате да су искориштени, док су поједини изразили забринутост за њено ментално здравље и савјетовали медицински преглед.

