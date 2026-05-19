ПД ПС БиХ: Величање усташтва окарактерисано као кривично дјело

Аутор:АТВ
Коментари:0
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је Приједлог закона о допуни Кривичног закона БиХ којим се истицање симбола Независне Државе Хрватске и њихово величање, те кориштење усташког поздрава "За дом спремни!" карактерише као кривично дјело у БиХ.
Усвојен је Приједлог закона о измјени Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, по хитном поступку, којим се продужава рад у служби до 49 година стажа, те Приједлог закона о допуни Закона о служби у Оружаним снагама БиХ по хитном поступку, који се односи на породиљско одсуство за жене запослене у Оружаним снагама и другим безбједносним агенцијама, преноси СРНА.
Посланици су усвојили и приједлоге измјене и допуне Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
Подршку није добио Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, чији је предлагач посланик Предраг Којовић. За овај законски приједлог није било ентитетске већине.
БиХ
УИО БиХ: Крњић износи нетачне информације о категоријама граничних прелаза
Ентитетске већине није било за Приједлог закона о измјенама Закона о држављанству БиХ, док је у првом читању усвојен Приједлог закона о допуни Закона о личној карти држављана БиХ, који подразумијева могућност издавања личне карте у краћем року него до сада, уз плаћање посебне накнаде за убрзан поступак.
Посланици су дали једногласну подршку извјештају комисије која је усагласила текст Закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.
Једногласно је подржан и позив на заједнички рад и координацију у спречавању фемицида.
Усвојени су и извјештаји о раду комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за прошлу годину.
Није усвојен закључак посланика Јасмина Емрића да Савјет министара ажурира рокове у документу Реформске агенде, која је данас била пред посланицима.
Није усвојен закључак којим се задужује Савјет министара да предузме мјере против директора Агенције за унапређење страних инвестиција Марка Кубатлије, руководећег државног службеника, јер је на локалним изборима 2024. године био носилац листе кандидата Демократског народног савеза за Скупштину општине Пале.
Гласањем о апсолвираним тачкама дневном реда завршена је сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму