Аутор:Кристина Секерез
Поздрављамо брзу реакцију надлежних домаћих органа у правцу одобрења привременог рјешења које ће омогућити оперативност новог граничног прелаза Градишка, након проблема са постојећим граничним прелазом насталих усљед урушавања моста, саопштили су из делегације Европске Уније у БИХ.
Прије доношења рјешења Министарства безбједности одржана је сједница Управног одбора управе за индиректно опорезивање БиХ на којој је Зијад Крњић шести пут блокирао отварање новог граничног прелаза Градишка.
Иако су сви чланови били за, камен спотицања опет је био Зијад Крњић који је на данашњој сједници а која је заказана због урушавања ограде моста на тренутном граничном прелазу Градишка блокирао отварање новог граничног прелаза у Градишци.
Предсједавајући Управног одбора Управе за Индиректно Опорезивање БИХ и Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић поручује да је Крњићева одлука одраз мржње политичког Сарајева и доказ да БиХ не може да функционише.
Зијад Крњић је отклонио заблуду о томе да ли БиХ може да постоји – не може. То што се мост урушава и што је само срећом избјегнута трагедија њему ништа не значи, па наставља да блокира отварање новог граничног прелаза. Док се игра са животима људи, правда се Крњић тиме да није хтио да буде преварен. Изговор је поравнање јавних прихода између ентитета. Крњићева одлука је одраз мржње политичког Сарајева, порука је Срђана Амиџића.
"У ФБиХ живи доста Бошњака али и доста муслимана. Зијад Крњић је један муслиман који кажњава и српски, и бошњачки и хрватски народ, који Србе доживљава као у Другом свјетском рату Јевреје и када би се њега питало, он би вјероватно нама ставио жуте звијезде на раме да се разликујемо у односу на друге људе који живе у БиХ и да нам покаже да смо грађани другог реда", јасан је предсједавајући УО УИО БиХ Срђан Амиџић.
И због тога је херој у другом ентитету.
"Кажу, "не дај, Зијо, нека пливају преко ријеке". Е, да ти кажем, Зијо, неће бити ни по твоме, или ћемо ми направити да ово буде наш гранични прелаз, па таман да буде гранични прелаз Републике Српске, али неће бити ни по оном твом како ти мислиш да можеш да условљаваш људе који живе у Републици Српској, а да кажњаваш људе који живе у ФБиХ", додао је Амиџић.
Пробало се рјешење наћи и преко хитне телефонске сједнице Савјета министара БиХ, али ни то на прву није успјело. И тамо су Бошњаци дигли свој глас против.
"Иако сам гласао против ових закључака у првом кругу, у другом кругу нисам ни гласао, Министарство комуникација и транспорта ће предузети све да се чим прије успостави саобраћај на мосту који је оштећен. Још увијек не могу оцијенити колико ће бити потребно, али колико сутра ћу отићи на терен, на лицу мјеста добити извјештај и видјети шта је потребно и обавијестићу јавност и Савјет министара", навео је министар комуникација и транспорта у Савјету министара БиХ Един Форто.
Република Српска никада није блокирала ниједан пројекат у ФБиХ. Поновљена блокада најбоље показује бесмисао БиХ, поручује и Милорад Додик.
"Ко кога уцјењује? Па када вам не ваља тако, најбоље да се разиђемо. Шта ћемо у овоме када не може никако? Ако је то идеја господина Конаковића, шта ви сада поручујете, да треба блокирати? Зна се да је ГП у Градишци најфреквентнији прелаз у БиХ. Тачно се може видјети колико људи из Федерације и фирми из Федерације користи тај прелаз", нагласио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Све маске су пале. Сав апсурд бошњачке политике огледа се у данашњој сједници Савјета министара, каже Сташа Кошарац. Министар спољне трговине и економских односа поручује да се поново показало да "Тројка" ништа не разумије, али да је то не спречава да, у садејству са Зијадом Крњићем из Управног одбора УИО БиХ, урушава било какав капацитет БиХ.
