Прва возила прелазе преко новог Граничног прелаза у Градишци

19.05.2026 19:09

Нови гранични прелаз Градишка.
Прва возила из БиХ прешла су преко привремено отвореног Граничног прелаза у Градишци, чиме је избјегнута потенцијална катастрофа.

Стари гранични прелаз је затворен због урушавања моста, а функционисање новог је било блокирано од стране Зијада Књића, члана Управног одбора УИО.

Министарство безбједности БиХ донијело је рјешење којим се омогућава преусмјеравање саобраћаја преко новог моста у Градишци.

Локација преко новог моста користиће се за вријеме обуставе саобраћаја на постојећем граничном прелазу Градишка, до којег је дошло јутрос усљед обрушавања дијела заштитне ограде и пјешачке стазе на мосту преко ријеке Саве.

ГП Градишка и Бијача једини са потпуним инспекцијским надзором

Гранични прелази Градишка и Бијача су једини са потпуним инспекцијским надзором.

Потпуни инспекцијски надзор подразумијева да одређене роба која прелази гранични прелаз мора добити потврде ветеринарске инспекције, фитосанитарно-пољопривредне инспекције, санитарне инспекције и тржне инспекције.

