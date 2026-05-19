Прва возила прелазе преко новог Граничног прелаза у Градишци

Коментари:2
Прва возила из БиХ прешла су преко привремено отвореног Граничног прелаза у Градишци, чиме је избјегнута потенцијална катастрофа.
Стари гранични прелаз је затворен због урушавања моста, а функционисање новог је било блокирано од стране Зијада Књића, члана Управног одбора УИО.
Министарство безбједности БиХ донијело је рјешење којим се омогућава преусмјеравање саобраћаја преко новог моста у Градишци.
Локација преко новог моста користиће се за вријеме обуставе саобраћаја на постојећем граничном прелазу Градишка, до којег је дошло јутрос усљед обрушавања дијела заштитне ограде и пјешачке стазе на мосту преко ријеке Саве.
Гранични прелази Градишка и Бијача су једини са потпуним инспекцијским надзором.
Потпуни инспекцијски надзор подразумијева да одређене роба која прелази гранични прелаз мора добити потврде ветеринарске инспекције, фитосанитарно-пољопривредне инспекције, санитарне инспекције и тржне инспекције.
БиХ
3 ч4
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч3
Најновије
Тренутно на програму