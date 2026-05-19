Спој једноставне креме и меканог бисквита: Направите ледене коцке с јагодама

Ако тражите освјежавајући и укусан десерт, ледене коцке с јагодама одличан су избор. Комбинација меканог бисквита, једноставне креме и сочних јагода чини га идеалним за топлије дане, али и као лагану посластицу уз кафу.
Сезона јагода је у пуном јеку, па је право вријеме да искористите ово омиљено воће у припреми једноставних и укусних десерата.
Састојци за крему:
- 60 грама глатког брашна
- 60 грама густина
- 750 милилитара млијека
- 150 грама шећера
- 200 грама маслаца собне температуре
Састојци за бисквит:
- 60 грама глатког брашна
- пола врећице прашка за пециво
- 75 грама шећера
- 15 грама какаа
- три јајета
Залијевање бисквита:
- 200 милилитара воде
- 75 грама шећера
Састојци за црвени слој:
- 500 грама јагода
- четири кашике шећера
- 500 милилитара воде
- два црвена прељева за торте
Припрема:
Припрема овог колача започиње израдом креме, како би се на вријеме охладила и убрзала завршна припрема. У посуду се најприје сипају брашно, густин и шећер, па се све кратко промијеша. Од укупне количине млијека одвоји се око 200 милилитара, који се додају у смјесу и добро измијешају како би се избјегле грудвице.
Преостало млијеко загријава се до кључања, затим се склони с ватре, дода припремљена смјеса и све се враћа на шпорет. Уз стално мијешање куха се док крема не постане густа. Након тога се покрије прозирном фолијом и остави да се охлади, уз повремено мијешање ако фолија није доступна.
За бисквит се одвоје бјелањци од жумањака. Бјелањци се миксером умуте у чврст снијег, затим се дода шећер и све се још једном измикса док се не добије глатка смјеса. У њу се потом додају жумањци, један по један, уз кратко мијешање након сваког додавања. На крају се умијешају брашно, прашак за пециво и какао, те се смјеса лагано сједини ручно док не постане уједначена.
Добијена смјеса излије се у претходно припремљен и подмазан плех димензија 33x19 центиметара, поравна и пече у загријаној пећници на 190 степени око 15 минута. Печени бисквит се остави да се охлади.
У међувремену се припрема сируп за залијевање. У посуди се загријавају вода и шећер док се шећер потпуно не отопи, а затим се врућим сирупом прелије охлађени бисквит.
Охлађена крема се затим довршава тако што се посебно измикса маслац собне температуре, па му се постепено додаје охлађена крема уз стално мијешање док не постане глатка. Тако припремљена крема равномјерно се наноси преко бисквита.
Јагоде оперите, осушите и прережите по дужини, па их слажите преко креме с резаном страном према доље. На крају припремите прелив за торту према упутама, загријава се док не почне да се згушњава и затим се пажљиво распореди преко јагода.
Колач се потом ставља у фрижидер, најбоље преко ноћи, како би се добро стегао и расхладио прије послуживања. Резултат је освјежавајући десерт који се брзо поједе и увијек тражи комад више, преноси Кликс
