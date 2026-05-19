Јувентус казнио Влаховића

АТВ
19.05.2026 14:54

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Фудбалски клуб Јувентус новчано је санкционисао Душана Влаховића и Мануела Локателија због свађе на терену током меча са Фјорентином, пише "Газета дело спорт".

Јувентус је поразом на свом терену од Фјорентине 2:0 угрозио пао са позиције која води у Лигу шампиона пред посљедње коло Серије А.

Видно је било незадовољство на терену, а врхунац тензије била је расправа Душама Влаховића и Мануела Локателија.

Како пише "Газета дело спорт", Локатели и Влаховић ће из свог џепа платити казну за понашање ком је свједочило 41.000 гледалаца на "Алијанц арени" и која је послије завршила на друштвеним мрежама.

Свађа је била превише очигледна да би прошла незапажено, а да би клуб да зажмурио на једно око, пише "Газета дело спорт". Стога су се званичници Јувентуса и тренер Лучано Спалети међусобно сложили да новчано казне капитена и српског нападача, протагонисте контроверзног инцидента.

Размјена реплика са велике удаљености, али прилично жестока, брзо је постала широко гледан видео на интернету. Још једна потврда нервозе "Бјанко-нера".

Јувентус је одлучио да новчано казни двојицу играча, дијелом и како би послао поруку цијелом тиму пред њихову посљедњу лигашку утакмицу - торински дерби против Торина. Ово је снажна порука клуба, такође и за играче који су укључени. Локатели и Влаховић су два лидера Спалетијевог тима и, више од осталих, очекује се да дају добар примјер на и ван терена.

