Легендарни фудбалер потпуно непрепознатљив након завршетка каријере: Да ли знате о коме се ради?

Некада један од најбољих нападача свијета и страх и трепет за голмане широм Европе, Гонзало Игуаин данас живи потпуно другачијим, опуштеним начином живота.
Легендарни Аргентинац изненадио је фанове својим тренутним изгледом, који се знатно разликује од онога на какав су навикли током његове играчке каријере.
Фотографија која се проширила друштвеном мрежом X приказује бившег нападача Реал Мадрида, Наполија и Јувентуса у једној спортској радњи у Мајамију. Многи су примијетили да изгледа готово непрепознатљиво – с дугом, запуштеном брадом, проријеђеном косом и у потпуно лежерном издању, без имиџа врхунског спортисте какав је некада имао.
🇦🇷🚨 𝗡𝗘𝗪: A fan spotted Gonzalo Higuain at a sports store in Miami. pic.twitter.com/XmguktJLz5— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 2, 2026
Све упућује на то да популарни Пипита ужива у пензионерским данима. Након што је каријеру завршио 2022. године у дресу Интер Мајамија, одлучио је остати живјети у САД, далеко од европског медијског притиска, преноси Аваз.
Током каријере често је био на мети критика због тјелесне тежине и промашаја у кључним утакмицама, што му је стварало велики стрес. Управо због тога, данас очигледно бира живот без оптерећења туђим мишљењима, не марећи превише за изглед или начин одијевања.
Фотографија је изазвала бројне реакције на интернету. Док једни тврде да не могу вјеровати да је ријеч о истом играчу који је некада бриљирао у дресу Аргентине, други га бране и истичу да након година дисциплине и притиска има пуно право живјети онако како жели.
У богатој каријери Игуаин је наступао за неке од највећих свјетских клубова, укључујући Реал Мадрид, Челзи, Јувентус, Милан и Наполи.
