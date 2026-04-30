Вицо Зељковић на конгресу ФИФА-е у Ванкуверу

Аутор:АТВ
Коментари:1
Вицо Зељковић, предсједник Н/ФС БиХ, присуствује 76. конгресу ФИФА-е који се одржава у Ванкуверу, једном од градова домаћина предстојећег Свјетског првенства.
Зељковићу у Ванкуверу друштво праве и сарадници из Н/ФС БиХ Марко Миличић, савјетник и Аднан Џемиџић, генерални секретар.
На конгресу ФИФА-е на тапету ћу бити бројне теме, а на дневним реду су и финансијски извјештаји за претходну годину, али и планови за наредну годину.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
24
23
18
23
18
23
01
23
01
Тренутно на програму