Вицо Зељковић на конгресу ФИФА-е у Ванкуверу

30.04.2026 21:32

Вицо Зељковић на Конгресу ФИФА у Ванкуверу
Фото: Уступљена фотографија

Вицо Зељковић, предсједник Н/ФС БиХ, присуствује 76. конгресу ФИФА-е који се одржава у Ванкуверу, једном од градова домаћина предстојећег Свјетског првенства.

Зељковићу у Ванкуверу друштво праве и сарадници из Н/ФС БиХ Марко Миличић, савјетник и Аднан Џемиџић, генерални секретар.

На конгресу ФИФА-е на тапету ћу бити бројне теме, а на дневним реду су и финансијски извјештаји за претходну годину, али и планови за наредну годину.

